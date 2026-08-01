Morto Vincent Pastore, il Bonpensiero dei Soprano

L'attore italoamericano è stato trovato senza vita nel suo appartamento del Bronx, a New York, sabato 1 agosto. Aveva 80 anni. Volto noto del cinema di genere, deve la sua fama al ruolo di Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero nella serie cult della HBO, l'amico di Tony Soprano diventato informatore dell'Fbi. Le cause del decesso non sono ancora note e sono in corso accertamenti. Approdato alla recitazione a 42 anni, in carriera ha collezionato quasi 200 tra film e produzioni televisive

Vincent Pastore, uno dei volti più riconoscibili de I Soprano, è morto all'età di 80 anni. L'attore è stato trovato senza vita nel suo appartamento del Bronx, a New York, sabato 1 agosto. A dare la notizia è stata la rivista Deadline. Le circostanze e le cause del decesso non sono ancora chiare: sono in corso accertamenti.

Il corpo sarebbe stato scoperto dopo che per tre giorni non si erano avute più sue notizie. Sulle circostanze del ritrovamento le versioni non coincidono del tutto: secondo Deadline a lanciare l'allarme sarebbe stato un vicino di casa preoccupato dal silenzio, mentre altre testate statunitensi attribuiscono la scoperta a Stephen Villano, amico e stretto collaboratore dell'attore, secondo cui Pastore sarebbe morto nel sonno.

Da gestore di locali a caratterista del cinema di mafia

Nato nel Bronx il 14 luglio 1946, Pastore è arrivato tardi alla recitazione. Prima di calcare i set ha gestito per anni bar e nightclub a New York e dintorni, ed è approdato al cinema soltanto a 42 anni, dopo aver conosciuto i fratelli Matt e Kevin Dillon, che lo videro recitare in una piccola produzione teatrale e lo aiutarono a muovere i primi passi.

Da lì una lunga carriera da caratterista, quasi sempre nei panni del malavitoso italoamericano: piccole parti in classici del genere come Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese e Carlito's Way di Brian De Palma nei primi anni Novanta, poi ruoli via via più consistenti in pellicole come The Jerky Boys (1995) e il film tv Gotti (1996), sul set del quale incrociò futuri colleghi dei Soprano come Tony Sirico e Frank Vincent. In totale, in carriera ha messo insieme quasi 200 tra film e produzioni televisive.