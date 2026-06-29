Michael ha superato Oppenheimer come biopic con i maggiori incassi

Il film Michael di Antoine Fuqua ha incassato 977 milioni di dollari al botteghino mondiale e ha superato così Oppenheimer di Christopher Nolan come biopic con il maggiore incasso di tutti i tempi. Il precedente record per un film basato su una storia vera apparteneva infatti a Oppenheimer (2023) con Cillian Murphy nei panni del “padre della bomba atomica” J. Robert Oppenheimer, che aveva incassato 975 milioni di dollari in tutto il mondo, una cifra notevole per un dramma storico vietato ai minori della durata di quasi tre ore. Ora, invece, Michael (2026) con Jaafar Jackson (il vero nipote di Michael Jackson) nei panni del Re del Pop ha ottenuto il maggior successo di tutti i tempi, superando anche Bohemian Rhapsody (2018) di Bryan Singer, che aveva incassato 911 milioni di dollari in tutto il mondo. Dal mese di aprile 2026 il biopic Michael ha infatti incassato 607,2 milioni di dollari all’estero e 370,2 milioni di dollari negli Stati Uniti. La pellicola ha debuttato con 97 milioni di dollari negli Stati Uniti e 217 milioni di dollari a livello globale, superando così il record di incassi al debutto per un biopic musicale in precedenza detenuto da Straight Outta Compton (2015) di F. Gary Gary sul gruppo rap N.W.A.. Il biopic ripercorre il percorso dell’artista, dagli esordi nel gruppo Jackson 5 all’indiscusso titolo di Re del Pop. Oltre a Jafaar Jackson (al debutto come attore), il cast include anche Colman Domingo e Nia Long nei panni dei genitori Joe e Katherine. La critica cinematografica ha però obiettato che Michael offrirebbe una visione edulcorata della vita del cantante, dal momento che omette le accuse di abusi sessuali su minori emerse nel corso della sua carriera. Al contrario, la pellicola contiene meticolose ricostruzioni di concerti e videoclip. Per la casa di produzione Lionsgate, si tratta dal film con il maggior incasso di sempre, prima ancora di Hunger Games: La ragazza di fuoco (2013), che aveva guadagnato 865 milioni di dollari. Probabilmente, lo studio darà il via libera ad almeno un altro film sulla vita di Jackson.