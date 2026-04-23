Michael, il cast del film al cinema con Jafaar Jackson e Cole Domingo

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Colman Domingo interpreta Joe Jackson, padre di Michael Jackson e manager dei Jackson 5. Domingo è un attore statunitense con una carriera consolidata tra cinema, teatro e televisione. Ha ricevuto candidature ai premi per le sue interpretazioni. Lavora anche come drammaturgo e regista, ampliando la sua attività nel settore. È un attore statunitense candidato all’Oscar, noto per Rustin e per il ruolo di Ali in Euphoria. Ha lavorato anche in Fear the Walking Dead e in Ma Rainey’s Black Bottom. Ha una carriera che attraversa cinema, TV e teatro.

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