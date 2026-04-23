Michael, il cast del film al cinema con Jafaar Jackson e Cole Domingo. FOTO
Dopo tanta attesa, finalmente la pellicola biografica sul Re del Pop diretta da Antoine Fuqua è arrivata sul grande schermo. Scritta da John Logan e prodotta da Graham King per Lionsgate e GK Films, si avvale di un cast eccezionale. Il fulcro è chiaramente lui, il mitico personaggio messo a titolo, interpretato da suo nipote Jaafar Jackson. Ma da Colman Domingo a Nia Long,ci sono tanti altri interpreti che rendono quest'opera eccezionale. Scopriamoli tutti
A cura di Camilla Sernagiotto