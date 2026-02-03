Michael, il nuovo trailer del biopic su Michael Jackson

Jaafar Jackson, nipote del Re del Pop, sarà il protagonista di Michael per la regia di Antoine Fuqua. Universal Pictures International Italy ha pubblicato il trailer ufficiale, visibile nel video in apertura, dell’attesa pellicola in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il 23 aprile 2026. Nel cast anche Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller, Colman Domingo e Juliano Krue Valdi

Universal Pictures International Italy ha pubblicato nuove immagini di Michael, il biopic che racconterà vita privata e carriera del Re del Pop (FOTO). Il filmato, dalla durata di circa 2 minuti, ha offerto uno sguardo inedito sul lavoro. Jaafar Jackson, nipote dell’artista, sarà il protagonista della pellicola diretta da Antoine Fuqua. Tra i suoi lavori più celebri ricordiamo King Arthur, The Equalizer - Il vendicatore ed Emancipation - Oltre la libertà.

John Logan ha scritto la sceneggiatura, mentre Graham King, John Branca, John McClain hanno firmato la produzione. Nel cast anche Nia Long, Laura Harrier, Miles Teller, Colman Domingo e Juliano Krue Valdi. Questa la sinossi ufficiale: “Michael è la rappresentazione cinematografica della vita e dell'eredità di uno degli artisti più influenti che il mondo abbia mai conosciuto. Il film racconta la storia della vita di Michael Jackson al di là della musica, ripercorrendo il suo percorso dalla scoperta del suo straordinario talento come leader dei Jackson Five, fino a diventare un artista visionario la cui ambizione creativa ha alimentato una ricerca incessante per diventare il più grande performer del mondo”.

Il testo prosegue: “Mettendo in risalto sia la sua vita fuori dal palcoscenico che alcune delle performance più iconiche della sua prima carriera da solista, il film offre al pubblico un posto in prima fila per vedere Michael Jackson come mai prima d'ora. È qui che inizia la sua storia”. La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane tra poche settimane, più precisamente il 23 aprile 2026.

In merito al ruolo nel film, Jaafar Jackson ha scritto sul suo profilo Instagram: ”Sono felice e onorato di dare vita alla storia di mio zio Michael”. Intervistato da Entertainment Weekly, il regista ha dichiarato: “È incredibile quanto assomigli a Michael. Ha la sua stessa voce, balla come lui, canta come lui. È davvero incredibile. Graham King, che è un produttore fantastico, lo ha trovato e me l'ha presentato".