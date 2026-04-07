Michael, trailer, trama, cast del film su Michael Jackson

Jaafar Jackson, figlio di Jermaine, fratello di Michael e membro dei Jackson 5 nonché nipote della grande popstar, è il protagonista del biopic di Antoine Fuqua. Il ventottenne, cantante e ballerino fin dalla giovane età, è alla sua prima prova come attore sul grande schermo in un ruolo che già sulla carta si è rivelato impegnativo e complesso.

Jaafar Jackson, che ha alle spalle l'esperienza col reality The Jacksons: Next Generation e un'apparizione nel videoclip del brano Love One Another di suo padre Jermaine, ha colpito i realizzatori del biopic per quella che sembra essere una connessione spontanea e naturale con la figura del defunto zio.

Fuqua ha descritto l'affinità dell'attore col personaggio come una "connessione spirituale". Le immagini dei trailer mostrano anche una grande somiglianza fisica del giovane attore con Michael Jackson nelle diverse fasi della sua vita.