Michael, trailer, trama, cast del film su Michael Jackson

Michael, trailer, trama e cast del film su Michael Jackson in arrivo al cinemaCinema
Introduzione
Michael, il biopic su Michael Jackson firmato da Antoine Fuqua, arriva nei cinema italiani da mercoledì 22 aprile. La pellicola, che vede protagonista Jaafar Jackson nei panni del re del pop, racconta la vita della star statunitense attraverso i momenti più indimenticabili della sua straordinaria carriera. Nel cast anche Colman Domingo e Laura Harrier.
Quello che devi sapere
Michael, quando esce e dove vederlo
Michael, film drammatico e musicale del 2026 sulla vita e la carriera di Michael Jackson, debutta nei cinema italiani il 22 aprile.
La pellicola, diretta e Antoine Fuqua e scritta da John Logan (autore di copioni di film acclamati, da The Aviator a Skyfall, e serie come Penny Dreadful), vede protagonista Jaafar Jackson, nipote di Michael e figlio di suo fratello Jermaine, componente dei Jackson 5, al suo debutto sul grande schermo.
Il biopic, un progetto dalla lunga gestazione, una produzione Lionsgate Films e Universal Pictures, è una delle proposte cinematografiche più attese dell'anno e del mese di aprile (TUTTI I FILM AL CINEMA).
La trama, vita e carriera del re del pop
Michael Jackson, dagli anni Sessanta fino alle sue ultime settimane, nell'estate del 2009. Tra sale di registrazione, palcoscenici internazionali e mura domestiche. L'uomo e l'artista in tutte le sfumature possibili all'interno di un racconto cinematografico lungo circa 130 minuti - questa la durata del montaggio finale richiesto da Lionsgate per la distribuzione nelle sale, tratto dalle oltre quattro ore di girato realizzate da Fuqua.
Dall'infanzia ai Jackson 5, dai sogni di Jackson bambino a quelli del re del pop adulto, progetti nati sul solco di una strada tracciata da Joe, il patriarca manager, con un progetto preciso per ciascuno dei suoi figli.
Dall'Indiana alla cima del mondo, tra talento e ricerca incessante di una magia musicale che lo rese leggenda fin dagli anni Ottanta.
Michael è un biopic elegante, come provano le immagini dei teaser e del trailer ufficiale (disponibile anche in testa a questa scheda), dove la finzione cinematografica si mescola alla memoria collettiva fatta di immagini storiche e performance indimenticabili che costruiscono la vicenda di un artista che ha fatto la storia della musica e ha definito un'epoca con la sua figura.
Jaafar Jackson nei panni di Michael
Jaafar Jackson, figlio di Jermaine, fratello di Michael e membro dei Jackson 5 nonché nipote della grande popstar, è il protagonista del biopic di Antoine Fuqua. Il ventottenne, cantante e ballerino fin dalla giovane età, è alla sua prima prova come attore sul grande schermo in un ruolo che già sulla carta si è rivelato impegnativo e complesso.
Jaafar Jackson, che ha alle spalle l'esperienza col reality The Jacksons: Next Generation e un'apparizione nel videoclip del brano Love One Another di suo padre Jermaine, ha colpito i realizzatori del biopic per quella che sembra essere una connessione spontanea e naturale con la figura del defunto zio.
Fuqua ha descritto l'affinità dell'attore col personaggio come una "connessione spirituale". Le immagini dei trailer mostrano anche una grande somiglianza fisica del giovane attore con Michael Jackson nelle diverse fasi della sua vita.
Il cast di Michael
Michael vede, oltre a Jaafar Jackson nei panni del protagonista, la presenza di un cast internazionale nel quale spiccano diversi nomi del grande e piccolo schermo.
Colman Domingo, star di Rustin ed Euphoria, è il patriarca Joe Jackson. Katherine Jackson, invece, è Nia Long.
Laura Harrier è la produttrice della Motown Suzanne de Passe. Miles Teller (visto in Top Gun: Maverick) è John Branca, avvocato e figura chiave dell'ascesa globale di Jackson. Kat Graham, star di The Vampire Diaries, è Diana Ross. Jessica Sula è La Toya Jackson, sorella di Michael.
Ci sono poi: Larenz Tate, Jayden Harville, Jamal R. Henderson, Jaylen Lyndon Hunter, Tre Horton, Judah Edwards, Rhyan Hill, Nathaniel Logan McIntyre e Joseph David-Jone.
L'ipotesi di un sequel
Michael si concentrerà sulla prima parte della vita di Jackson e pare che il montaggio finale non riservi molto spazio agli anni Novanta e ai fatti oggetto delle vicende giudiziarie di cui l'artista fu protagonista.
La produzione ha fatto sapere, negli ultimi mesi del 2025, tramite il presidente di Lionsgate Motion Picture Group Adam Fogelson, che un sequel col materiale scartato nel montaggio finale del film del 2026 potrebbe arrivare presto, anche e non c'è al momento ufficialità del progetto.
Fogelson ha dichiarato (affermazioni riportate anche da Deadline): "Non siamo ancora pronti a confermare la seconda parte ma il team creativo sta già lavorando per poter presentare il progetto subito dopo l’uscita del primo film".