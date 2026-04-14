Michael conquista Milano, la Rinascente trasformata per il film biopic

Milano è al centro della scena internazionale per il lancio di Michael, l'attesissimo film biografico dedicato a Michael Jackson. Universal Pictures ha scelto il capoluogo lombardo come punto di avvio della campagna promozionale dedicata al film evento che porta sul grande schermo la vita e l’eredità artistica di una delle personalità più influenti e riconoscibili della storia della musica. L’iniziativa ha segnato un debutto italiano costruito all’insegna della spettacolarità visiva e della forte carica simbolica, trasformando uno dei luoghi più iconici del capoluogo lombardo in un dispositivo narrativo a cielo aperto. Primi tra tutti, i celebri grandi magazzini della Rinascente.

La Rinascente come palcoscenico urbano Nel cuore della città, affacciata su Piazza Duomo, la Rinascente di Milano è stata completamente riconfigurata per ospitare il progetto promozionale. L’edificio è stato oggetto di un intervento totalizzante, concepito come un vero e proprio takeover urbano, pensato per collocare il film al centro del flusso quotidiano cittadino e turistico. Le storiche vetrine del grande magazzino sono state interamente rivestite con elementi visivi ispirati all’immaginario di Michael Jackson, mentre la facciata è stata dominata da un imponente impianto di LED branding. Su questa superficie luminosa sono state proiettate sequenze tratte dal film e richiami immediatamente identificabili alla dimensione artistica del protagonista, incluse alcune delle sue celebri coreografie che hanno contribuito a definire la sua identità scenica. Approfondimento Michael, trailer, trama, cast del film su Michael Jackson

Un’operazione pensata per il cuore di Milano La scelta della Rinascente non risponde a un criterio casuale, ma si inserisce in una strategia precisa. Universal Pictures ha individuato una location in grado di condensare centralità geografica, forte esposizione internazionale e una connessione diretta con l’immaginario lifestyle della città. In questo modo, l’intervento promozionale ha assunto fin dall’inizio la forma di un’azione ad alto impatto, pensata per andare oltre la tradizionale comunicazione pubblicitaria. L’obiettivo dichiarato è quello di restituire al film una dimensione esperienziale, trasformandolo in un evento culturale capace di dialogare con il contesto urbano e con il pubblico in transito nel centro cittadino. L’operazione milanese diventa così il primo tassello di un percorso più ampio, costruito su visibilità diffusa e forte riconoscibilità del brand cinematografico. Approfondimento Riuscirà il film “Michael” a riabilitare la figura di Jackson?

Una strategia internazionale di eventi Il comunicato sottolinea come l’attivazione milanese rappresenti soltanto l’inizio di una campagna internazionale più estesa. Universal Pictures sta infatti sviluppando una serie di appuntamenti e iniziative immersive pensate per accompagnare l’uscita di Michael, con l’obiettivo di trasformare la promozione in un’esperienza partecipativa e ad alto coinvolgimento emotivo. La tappa successiva sarà Berlino, dove nei giorni immediatamente successivi è previsto un grande Fan Event. L’iniziativa vedrà la partecipazione del cast e sarà accompagnata da una serie di attività dedicate ai fan e al pubblico, inserite in un programma costruito per amplificare la dimensione collettiva dell’attesa per il film. Approfondimento Michael, il nuovo trailer del biopic su Michael Jackson