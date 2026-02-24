Riuscirà il film “Michael” a riabilitare la figura di Jackson?

Il biopic su Michael Jackson diretto da Antoine Fuqua non è ancora uscito, ma con teaser e trailer sta già polverizzando ogni record. Un’operazione da 155 milioni di dollari per dribblare le ombre del passato (riemerse da una recente docuserie), celebrare il mito del pop e valorizzare un catalogo da oltre 1,2 miliardi di dollari