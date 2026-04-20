Jaafar Jackson, nipote di Michael Jackson che lo interpreta nel biopic

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Jaafar Jackson è un cantante e attore americano, noto soprattutto per essere il nipote di Michael Jackson e per interpretare proprio suo zio nel biopic in arrivo, Micheal. Negli ultimi anni è diventato una figura emergente nel panorama musicale e cinematografico, attirando crescente attenzione mediatica. Scopriamo la vita e la carriera di questa star che farà parlare molto di sé.

Michael, trailer, trama e cast del film su Michael Jackson in arrivo al cinema