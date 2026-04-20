Jaafar Jackson, nipote di Michael Jackson che lo interpreta nel biopic

Jaafar Jackson, chi è il nipote di Michael Jackson che ne interpreta il ruolo nel biopic
Classe 1996, il nipote del Re del Pop è proprio colui che si cala nei panni del celebre zio. Protagonista assoluto della pellicola biografica dedicata al fratello di suo padre, scopriamo tutto ciò che bisogna sapere su questo nastro nascente di Hollywood e delle sette note. Un nome che, sicuramente, pronunceremo tante, tantissime volte, e non solo per il biopic in arrivo (nelle sale dal 22 aprile 2026).
A cura di Camilla Sernagiotto