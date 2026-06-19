Il cineasta britannico, assieme al suo cast stellare, ha presentato in una clip tutti gli scenari del suo kolossal in arrivo. Tra i vari luoghi, spiccano anche meraviglie targate Italia. Ecco un vero e proprio "video-diario" dedicato alle location, con i commenti degli attorri i quali hanno descritto la portata eccezionale della produzione, caratterizzata da una lavorazione complessa e da un forte legame tra ambienti reali e narrazione cinematografica

L’opera, attesa nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 16 luglio 2026, si presenta come una produzione di ampio respiro, costruita attraverso una rete di location (mostrate nel video pubblicato nelle scorse ore sui social di Universal Pictures, che potete guardare in fondo a questo articolo) che attraversano diversi continenti e che comprendono anche il territorio italiano. Il film si sviluppa infatti a partire da una forte centralità degli spazi reali, concepiti non come semplice cornice visiva, ma come elemento strutturale della narrazione, capace di influenzare direttamente la costruzione delle sequenze e il lavoro degli interpreti. In questo contesto, la dimensione produttiva emerge come uno degli aspetti più rilevanti del progetto, segnato da una pianificazione articolata e da una gestione complessa delle riprese in ambienti eterogenei.

Con un nuovo "video-diario" dedicato a Odissea , Christopher Nolan ha offerto uno sguardo approfondito sull’impianto produttivo e sulle ambientazioni del film, delineando un progetto che punta a coniugare ambizione narrativa e complessità realizzativa su scala internazionale.

Il regista evidenzia come la struttura del racconto abbia imposto la necessità di ricorrere a scenari molto diversi tra loro, rendendo il lavoro sul set una sfida continua sia dal punto di vista logistico sia creativo. La selezione dei luoghi risponde a esigenze narrative precise, che richiedono ambientazioni capaci di sostenere la varietà e la complessità della storia.

La gestione delle riprese in contesti così differenti ha inciso profondamente sull’organizzazione della produzione, trasformando ogni fase del lavoro in un processo articolato e altamente strutturato, in cui la coordinazione tra troupe e ambienti naturali ha assunto un ruolo centrale.

Himesh Patel (attore britannico di origini indiane che in Odissea interpreta il ruolo di Euriloco) ha sottolineato il valore drammaturgico delle ambientazioni, evidenziando come esse assumano una funzione quasi attiva all’interno del racconto. L’attore ha affermato che: “Quando racconti una storia come questa, le location diventano personaggi a tutti gli effetti”. Ha aggiunto: “Ecco perché dovevano essere davvero speciali”.

L’attore ha raccontato che l’esperienza sul set è stata talmente intensa da risultare assimilabile alla realizzazione consecutiva di “sei o sette film”, evidenziando la portata eccezionale del lavoro richiesto a tutto il cast.

Un viaggio tra più Paesi, Italia inclusa

Le riprese di Odissea si sono svolte tra Marocco, Grecia, Islanda, Scozia e Italia. In particolare, alcune sequenze sono state girate presso il Castello di Santa Caterina sull’isola di Favignana, come mostrato nel video diario. La varietà dei territori coinvolti riflette la struttura itinerante del racconto e la volontà di integrare paesaggi reali nella costruzione visiva del film.

Le testimonianze del cast sul set

Zendaya ha descritto l’esperienza di ripresa in mare sottolineando il realismo delle condizioni di lavoro: “Non devo fingere di essere su una barca: sono davvero sulla barca, siamo davvero in mare”. Anne Hathaway ha evidenziato l’importanza della fisicità degli ambienti, affermando che: “quando qualcosa è reale, impari e percepisci informazioni che non potresti ottenere in nessun altro modo. Tutto questo aggiunge profondità a ciò che stai cercando di esprimere.”

Robert Pattinson ha infine commentato con tono ironico le condizioni logistiche del set, osservando che: “Nei normali blockbuster hollywoodiani il campo base si trova a pochi secondi dal set”, ha scherzato. “Con un film di Nolan può volerci una camminata di quarantacinque minuti in sandali e costume prima ancora di arrivare sul posto".

Di seguito potete guardare il video in cui Nolan e i suoi attori del film Odissea parlano delle location.