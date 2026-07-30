Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Lecce

Domenica 2 agosto i Negramaro porteranno la loro musica a Bari. Successivamente, il gruppo proseguirà il tour esibendosi in numerose città italiane: da Rieti a Milano passando per Palermo, Caserta e Trento fino all’appuntamento conclusivo in programma il 20 settembre all’Arena di Verona
Nuovo appuntamento con la tournée estiva dei Negramaro, guidati dalla voce di Giuliano Sangiorgi. Il 1° agosto il gruppo sarà in concerto all’Oversound Music Festival di Lecce. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
i negramaro a lecce, la possibile scaletta
Dopo il concerto sul palco di Villa Manin a Codroipo, i Negramaro proseguiranno la tournée esibendosi sabato 1° agosto a Lecce. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Questo l’indirizzo per poter raggiungere la location dello show: via delle Cave del Duca di Torrevecchia, 73100, Lecce. Al momento la formazione non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 22 giugno 2024 allo stadio San Siro di Milano:
- Luna piena
- Sei tu la mia città
- Il posto dei santi
- Ricominciamo tutto
- Contatto
- Fino all’imbrunire
- La prima volta
- Per uno come me
- Ti è mai successo?
- Nuvole e Lenzuola
- Senza fiato
- Ti vorrei sollevare
- Basta così
- Diamanti
- Fino al Giorno Nuovo
- Estate
- Cade la pioggia
- Solo 3 min
- Amore che torni
- L’immenso
- Via le mani dagli occhi
- Meraviglioso
- Mentre tutto scorre
- Parlami d’amore
Approfondimento
I tormentoni dell'estate (fino al momento), da Irama a Zara Larsson
Domenica 2 agosto i Negramaro porteranno la loro musica a Bari. Successivamente, il gruppo (FOTO) proseguirà il tour esibendosi in numerose città italiane: da Rieti a Milano passando per Palermo, Caserta e Trento fino all’appuntamento conclusivo in programma il 20 settembre all’Arena di Verona. Questo il calendario completo con tutti i dettagli degli spettacoli:
- 2 agosto: Bari – Rotonda via Paolo Pinto
- 8 agosto: Rieti - Parco del Ninfeo
- 12 agosto: Follonica (GR) - Parco Centrale
- 13 agosto: Cinquale - Vibes Summer Festival
- 17 agosto: Santa Maria De Cedro - Arena Dei Cedri
- 18 agosto: Roccella Jonica - Roccella Summer Festival
- 21 agosto: Palermo - Dream Pop Fest
- 22 agosto: Catania - Sotto il Vulcano Fest
- 29 agosto: Montesilvano - Marea Festival
- 4 settembre: Caserta - Reggia di Caserta
- 6 settembre: Trento - Trento Live Fest
- 8 settembre: Milano - Parco della Musica di Milano
- 20 settembre: Verona - Arena di Verona
Approfondimento
Negramaro, stop dopo il tour: “Abbiamo bisogno di respirare”
©Kika Press
Sanremo 2024, i Negramaro sul palco cantano Ricominciamo tutto
La band salentina festeggia quest'anno venti anni di carriera salendo per la prima volta sul palco dell'Ariston nella categoria big. Quella del 2024 arriva 19 anni dopo l'esperienza tra i giovani, con il brano 'Mentre tutto scorre'. Nel 2021 aprirono la terza serata del Festival suonando 'Meraviglioso' e '4/3/1943' di Lucio Dalla.