Negramaro, la possibile scaletta del concerto a Lecce

Domenica 2 agosto i Negramaro porteranno la loro musica a Bari. Successivamente, il gruppo proseguirà il tour esibendosi in numerose città italiane: da Rieti a Milano passando per Palermo, Caserta e Trento fino all’appuntamento conclusivo in programma il 20 settembre all’Arena di Verona

Nuovo appuntamento con la tournée estiva dei Negramaro , guidati dalla voce di Giuliano Sangiorgi . Il 1° agosto il gruppo sarà in concerto all’Oversound Music Festival di Lecce . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.

i negramaro a lecce, la possibile scaletta

Dopo il concerto sul palco di Villa Manin a Codroipo, i Negramaro proseguiranno la tournée esibendosi sabato 1° agosto a Lecce. Secondo quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Questo l’indirizzo per poter raggiungere la location dello show: via delle Cave del Duca di Torrevecchia, 73100, Lecce. Al momento la formazione non ha rilasciato anticipazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata, attesi i grandi successi. Stando a quanto rilanciato da Setlist, queste le canzoni proposte il 22 giugno 2024 allo stadio San Siro di Milano:

Luna piena

Sei tu la mia città

Il posto dei santi

Ricominciamo tutto

Contatto

Fino all’imbrunire

La prima volta

Per uno come me

Ti è mai successo?

Nuvole e Lenzuola

Senza fiato

Ti vorrei sollevare

Basta così

Diamanti

Fino al Giorno Nuovo

Estate

Cade la pioggia

Solo 3 min

Amore che torni

L’immenso

Via le mani dagli occhi

Meraviglioso

Mentre tutto scorre

Parlami d’amore