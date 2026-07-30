Bianca Balti, la figlia Matilde Lucidi attaccata per la sua magrezza

Durante una passeggiata a Parigi una passante ha iniziato a rivolgerle commenti insistenti sul suo fisico, arrivando a gridarle che era troppo magra e che sembrava malata

Matilde Lucidi, 19 anni, modella e figlia di Bianca Balti, ha denunciato sui social un episodio di body shaming subìto per strada.

Durante una passeggiata a Parigi una passante ha iniziato a rivolgerle commenti insistenti sul suo fisico, arrivando a gridarle che era troppo magra e che sembrava malata. La giovane ha scelto di raccontare l'accaduto sulle sue Instagram Stories per lanciare un appello contro i giudizi sul corpo altrui: "Non potete sapere cosa qualcuno stia attraversando né quanto un commento possa ferirlo".

L'episodio a Parigi e la reazione di Matilde

Il racconto arriva attraverso alcune storie condivise su Instagram. Matilde stava camminando quando una signora ha cominciato a urlarle contro, giudicando la sua fisicità. La modella ha provato dapprima a ignorarla, ma di fronte all'insistenza ha deciso di fermarsi e di replicare direttamente. "Alla fine mi sono fermata per dirle che sono in salute, che mangio regolarmente e che non dovrebbe fare commenti del genere a ragazze più giovani che incontra per strada, perché non si può sapere quale effetto possano avere certe parole su una persona", ha spiegato.

Non si tratta di un caso isolato. La giovane ha raccontato di aver convissuto a lungo con osservazioni simili: "Per tutta la vita ho avuto a che fare con persone che si sentono in diritto di giudicare il mio aspetto fisico semplicemente guardandomi". Un'esperienza che, ha sottolineato, non riguarda solo lei ma chiunque si trovi esposto a valutazioni sommarie sul proprio corpo, spesso pronunciate senza conoscere nulla della persona che si ha di fronte.