Natalie Portman, la foto col pancione su Instagram

natalie portman, il post su instagram

Intervistata in esclusiva da Harper’s Bazar, ad aprile l’attrice ha annunciato di essere in dolce attesa. Natalie Portman ha rivelato di aspettare il suo terzo figlio, il primo con Tanguy Destable, dichiarando: “Siamo molto emozionati. Sono davvero grata. So che è un privilegio e un miracolo”. L’attrice ha aggiunto: “Sono cresciuta sentendo dire quanto sia difficile rimanere incinta. Ho tante persone a cui voglio bene che hanno avuto enormi difficoltà, quindi voglio essere rispettosa anche nei loro confronti. È una cosa bellissima e gioiosa, ma non è affatto facile”.

Ora, la star di Hollywood ha pubblicato uno scatto, realizzato da Shelby Duncan, sul suo account social che conta più di nove milioni di follower. L’attrice ha scritto nella didascalia del post: “Contando i giorni che ci separano dal nostro incontro”. Nel giro di pochi minuti la foto ha conquistato il pubblico ottenendo numerosi commenti e oltre 160.000 like.