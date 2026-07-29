Natalie Portman, la foto col pancione su Instagram

L’attrice ha condiviso una foto, scattata da Shelby Duncan, sul suo profilo Instagram da milioni di follower: “Contando i giorni che ci separano dal nostro incontro”. Natalie Portman diventerà mamma per la terza volta
Natale Portman è in attesa del suo terzo figlio. L’attrice statunitense (FOTO) ha appena condiviso uno scatto con il pancione sul suo profilo Instagram da oltre nove milioni di follower.
natalie portman, il post su instagram
Intervistata in esclusiva da Harper’s Bazar, ad aprile l’attrice ha annunciato di essere in dolce attesa. Natalie Portman ha rivelato di aspettare il suo terzo figlio, il primo con Tanguy Destable, dichiarando: “Siamo molto emozionati. Sono davvero grata. So che è un privilegio e un miracolo”. L’attrice ha aggiunto: “Sono cresciuta sentendo dire quanto sia difficile rimanere incinta. Ho tante persone a cui voglio bene che hanno avuto enormi difficoltà, quindi voglio essere rispettosa anche nei loro confronti. È una cosa bellissima e gioiosa, ma non è affatto facile”.
Ora, la star di Hollywood ha pubblicato uno scatto, realizzato da Shelby Duncan, sul suo account social che conta più di nove milioni di follower. L’attrice ha scritto nella didascalia del post: “Contando i giorni che ci separano dal nostro incontro”. Nel giro di pochi minuti la foto ha conquistato il pubblico ottenendo numerosi commenti e oltre 160.000 like.
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Natalie Portman è tra i volti più celebri del mondo dorato di Hollywood. Negli anni l’attrice ha regalato interpretazioni amate dal pubblico e acclamate dalla critica. Tra le sue pellicole, citiamo sicuramente Closer, Jackie, Thor: Love and Thunder, La mia adorabile nemica e May December. Inoltre, nel corso degli anni Natalie Portman ha ricevuto numerosi riconoscimenti di grande prestigio, tra i quali la statuetta come Miglior attrice protagonista per il film Il cigno nero all’ottantatreesima edizione degli Academy Awards.
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