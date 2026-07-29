È morto a 56 anni Glen Hansard, cantautore irlandese, frontman dei The Frames e premio Oscar per Falling Slowly, scritta con Markéta Irglová per il film Once. Il musicista ha perso la vita in un incidente in moto avvenuto poco prima delle 4.30 a Lucan, nella zona occidentale di Dublino. La polizia irlandese ha riferito che il sinistro ha coinvolto un solo veicolo e ha lanciato un appello ai testimoni. Hansard aveva recitato anche in The Commitments e faceva parte del duo The Swell Season Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Glen Hansard è morto a 56 anni in seguito a un incidente in moto avvenuto nelle prime ore di mercoledì 29 luglio nella zona occidentale di Dublino. Cantautore, chitarrista e attore irlandese, era il frontman della band The Frames e aveva raggiunto la notorietà internazionale grazie al film Once e alla canzone Falling Slowly, premiata con l’Oscar. La morte dell’artista è stata confermata da ATC Management, la società che lo rappresentava. In una nota, il management ha riferito che la famiglia è profondamente sconvolta dalla perdita, ha ringraziato i servizi di emergenza intervenuti e ha chiesto che venga rispettata la propria riservatezza

L’incidente in moto a Lucan Secondo quanto comunicato dalla polizia irlandese, l’incidente è avvenuto lungo Lower Road, a Lucan, località situata a ovest di Dublino. I servizi di emergenza sono stati allertati poco prima delle 4.30 del mattino. L’incidente ha coinvolto un solo veicolo. Hansard è stato soccorso sul posto, ma è stato successivamente dichiarato morto. La polizia ha avviato gli accertamenti sulla dinamica e ha rivolto un appello a eventuali testimoni. Dagli inizi nelle strade di Dublino ai Frames Nato a Dublino nel 1970, Glen Hansard aveva cominciato a esibirsi giovanissimo come musicista di strada. Proprio nella capitale irlandese incontrò alcuni degli artisti con i quali avrebbe in seguito avviato la propria carriera professionale. Nel 1990 fondò i Frames insieme, tra gli altri, al violinista Colm Mac Con Iomaire. Hansard era il cantante, il chitarrista e il principale autore della band, che nel 1991 pubblicò l’album d’esordio Another Love Song. Con i Frames realizzò dischi come Fitzcarraldo, Dance the Devil, For the Birds, Burn the Maps e The Cost. Il gruppo rimase uno dei progetti centrali della sua attività, parallelamente alla carriera solista e alla collaborazione con Markéta Irglová.

Il ruolo di Outspan Foster in The Commitments Nel 1991 Hansard partecipò anche a The Commitments, commedia musicale diretta da Alan Parker e tratta dal romanzo di Roddy Doyle. Nel film interpretava Outspan Foster, il chitarrista della band soul formata dal protagonista Jimmy Rabbitte. Il ruolo gli diede una prima visibilità internazionale, anche se negli anni successivi Hansard avrebbe continuato a dedicarsi principalmente alla musica e ai Frames. La sua carriera cinematografica sarebbe tornata in primo piano molti anni più tardi con Once.

Once e il successo di Falling Slowly Nel 2007 Glen Hansard fu protagonista di Once, film scritto e diretto da John Carney. Interpretava un musicista di strada di Dublino che incontra una giovane pianista ceca, interpretata da Markéta Irglová. I due personaggi, indicati nei titoli semplicemente come Guy e Girl, iniziano a suonare e a scrivere insieme. Hansard e Irglová firmarono musica e testo di Falling Slowly, una delle canzoni principali del film. Il brano vinse l’Oscar alla migliore canzone originale durante la cerimonia del 24 febbraio 2008. Il riconoscimento fu assegnato a entrambi gli autori. Il successo di Once fece conoscere Hansard a un pubblico più ampio e portò anche alla realizzazione di un adattamento teatrale. Once – The Musical debuttò a Broadway e vinse otto Tony Awards, compreso quello per il miglior musical.

The Swell Season con Markéta Irglová La collaborazione tra Glen Hansard e Markéta Irglová proseguì con The Swell Season. Il nome del progetto deriva da The Swell Season, romanzo dello scrittore ceco Josef Škvorecký che i due musicisti stavano leggendo durante le loro prime sessioni di lavoro. Il duo aveva pubblicato l’album omonimo nel 2006, prima dell’uscita di Once, seguito nel 2009 da Strict Joy. Nel 2025 Hansard e Irglová erano tornati insieme con Forward, il loro primo album di inediti dopo sedici anni. The Swell Season affiancò per anni il lavoro di Hansard con i Frames e la sua attività da solista. I due artisti avevano inoltre continuato a eseguire dal vivo Falling Slowly e le altre canzoni legate al film di John Carney. Gli album solisti e la candidatura ai Grammy Glen Hansard avviò ufficialmente la propria discografia solista nel 2012 con Rhythm and Repose. Negli anni successivi pubblicò Didn’t He Ramble, Between Two Shores, This Wild Willing e All That Was East Is West of Me Now, uscito nel 2023. Didn’t He Ramble ottenne nel 2016 una candidatura ai Grammy Awards nella categoria miglior album folk contemporaneo. Nel suo repertorio figurano brani come Bird of Sorrow, Her Mercy, Winning Streak, High Hope e Love Don’t Leave Me Waiting. Nel corso della carriera Hansard aveva continuato ad alternare i progetti solisti alle reunion dei Frames e alle esibizioni con Markéta Irglová, mantenendo un’attività regolare sia in studio sia dal vivo.

I quattro concerti previsti in Italia Al momento dell’annuncio della morte, Glen Hansard aveva in programma quattro concerti in Italia nel dicembre 2026. Il calendario pubblicato dal promoter DNA Concerti indicava una prima data l’11 dicembre al Barezzi Festival di Parma. Il tour sarebbe poi proseguito il 12 dicembre all’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia, il 14 dicembre nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e il 15 dicembre al Teatro Rossini di Pesaro. Nelle ore immediatamente successive alla notizia, le date risultavano ancora presenti sui canali del promoter. Eventuali comunicazioni riguardanti cancellazioni, rimborsi o iniziative commemorative saranno affidate agli organizzatori e alle singole strutture.