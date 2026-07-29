Addio a DJ Kavinsky, trovato morto a 50 anni nella sua casa di Parigi

Stando a quanto riportato da Le Figaro, una fonte della polizia ha rivelato che nei giorni precedenti Vincent Belorgey, questo il suo nome all’anagrafe, avrebbe lamentato mal di testa. Al momento massimo riserbo sulla causa del decesso

Addio a DJ Kavinsky , all’anagrafe Vincent Belorgey. L’artista francese è stato trovato senza vita nella sua casa di Parigi. Al momento nessuna notizia ufficiale sulla causa della morte. Nel corso degli anni il DJ e produttore ha collaborato con numerosi artisti: da Angèle ai Phoenix passando per The Weeknd.

DJ Kavinsky è stato trovato privo di sensi nella sua abitazione parigina. Stando a quanto riportato da Le Figaro , una fonte della polizia ha rivelato che nei giorni precedenti Vincent Belorgey , questo il suo nome all’anagrafe, avrebbe lamentato mal di testa. Preoccupato di non averlo visto per giorni, un vicino del DJ ha allertato i soccorsi, arrivati nella sua abitazione intorno alle 22:30 di martedì 28 luglio . Al momento massimo riserbo sulla causa del decesso.

Nato il 31 luglio 1975 a Parigi, nel corso degli anni DJ Kavinsky ha portato la produzione francese in giro per il mondo mescolando vibrazioni elettroniche a sonorità anni ’80. Tra i suoi brani più noti troviamo Nightcall, prodotto anche da Guy-Manuel de Homem-Christo, membro dei Daft Punk con Thomas Bangalter. La canzone, inserita nel film Drive con protagonista Ryan Gosling, ha raggiunto un successo planetario ricevendo numerosi riconoscimenti e ottenendo oltre mezzo miliardo di riproduzioni su Spotify.

Nel 2013 il DJ ha pubblicato il suo primo album OutRun contenente anche i brani ProtoVision e Odd Look, quest’ultimo realizzato in una seconda versione con The Weeknd. Nel marzo del 2022 il produttore ha lanciato il suo secondo lavoro Reborn con collaborazioni con numerosi artisti, tra i quali Cautious Clay e Olivia Merilahti. Nel 2024 DJ Kavinsky si è esibito alla cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Parigi con Angèle e i Phoenix.