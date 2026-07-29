Salmo a Bari, la possibile scaletta del concerto

Venerdì 31 luglio Salmo fa tappa a Bari, all'Arena del Levante, per il Sottosopra Fest, nell'ambito del suo tour estivo "Live 2026" prodotto da Vivo Concerti
Salmo porta in Puglia uno degli show più attesi della stagione, tra effetti speciali, visual di grande impatto e una scaletta che intreccia i successi storici della sua carriera con i brani più recenti.
Il 31 luglio, il rapper di Olbia è atteso all'Arena del Levante di Bari per il Sottosopra Fest, nell'ambito del suo tour estivo Live 2026 prodotto da Vivo Concerti.
Un tour tra festival e grandi produzioni
Il concerto barese si inserisce in un percorso live che ha attraversato tutta l'estate italiana. S
Salmo ha inaugurato la tournée il 12 giugno al Firenze Rocks, per poi toccare piazze e festival da nord a sud, in uno show costruito insieme alla band Le Carie e capace di alternare rap, rock ed elettronica.
Dopo la tappa di Bari, il calendario proseguirà ad agosto con gli appuntamenti di Palmanova, Roccella Ionica, Catania, Palermo e la chiusura di Montesilvano. Ogni data conferma la centralità della dimensione dal vivo nel percorso dell'artista, con produzioni curate nei minimi dettagli e una setlist rinnovata che accompagna il pubblico attraverso le diverse fasi della sua carriera.
La scaletta
Salmo non ha diffuso una setlist ufficiale per il suo concerto a Bari. Come punto di riferimento, però, si può guardare all'ultima scaletta documentata del tour, quella eseguita il 2 luglio allo Sherwood Festival di Padova. L'ordine dei brani potrebbe subire variazioni da una data all'altra, così come non sono da escludere ospiti a sorpresa. Ecco i pezzi proposti in quell'occasione:
On fire
Russell Crowe
Stai zitto
Neurologia
1984
Papparapà
Bounce
Daytona
PxM
Il figlio del prete
Lunedì
Cartine corte
Aldo ritmo
Sincero
Criminale
Eclissi
A Dio
La prima volta
S.A.L.M.O.
Diavolo in me
Perdonami
90 min
Il cielo nella stanza