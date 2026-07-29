Salmo a Bari, la possibile scaletta del concerto

Salmo porta in Puglia uno degli show più attesi della stagione, tra effetti speciali, visual di grande impatto e una scaletta che intreccia i successi storici della sua carriera con i brani più recenti.

Il 31 luglio, il rapper di Olbia è atteso all'Arena del Levante di Bari per il Sottosopra Fest, nell'ambito del suo tour estivo Live 2026 prodotto da Vivo Concerti.

Un tour tra festival e grandi produzioni

Il concerto barese si inserisce in un percorso live che ha attraversato tutta l'estate italiana. S

Salmo ha inaugurato la tournée il 12 giugno al Firenze Rocks, per poi toccare piazze e festival da nord a sud, in uno show costruito insieme alla band Le Carie e capace di alternare rap, rock ed elettronica.

Dopo la tappa di Bari, il calendario proseguirà ad agosto con gli appuntamenti di Palmanova, Roccella Ionica, Catania, Palermo e la chiusura di Montesilvano. Ogni data conferma la centralità della dimensione dal vivo nel percorso dell'artista, con produzioni curate nei minimi dettagli e una setlist rinnovata che accompagna il pubblico attraverso le diverse fasi della sua carriera.