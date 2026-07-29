Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Salmo a Bari, la possibile scaletta del concerto

Musica
©Getty

Venerdì 31 luglio Salmo fa tappa a Bari, all'Arena del Levante, per il Sottosopra Fest, nell'ambito del suo tour estivo "Live 2026" prodotto da Vivo Concerti

Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Salmo porta in Puglia uno degli show più attesi della stagione, tra effetti speciali, visual di grande impatto e una scaletta che intreccia i successi storici della sua carriera con i brani più recenti. 

 

Il 31 luglio, il rapper di Olbia è atteso all'Arena del Levante di Bari per il Sottosopra Fest, nell'ambito del suo tour estivo Live 2026 prodotto da Vivo Concerti.

Un tour tra festival e grandi produzioni

Il concerto barese si inserisce in un percorso live che ha attraversato tutta l'estate italiana. S

 

Salmo ha inaugurato la tournée il 12 giugno al Firenze Rocks, per poi toccare piazze e festival da nord a sud, in uno show costruito insieme alla band Le Carie e capace di alternare rap, rock ed elettronica.

 

Dopo la tappa di Bari, il calendario proseguirà ad agosto con gli appuntamenti di Palmanova, Roccella Ionica, Catania, Palermo e la chiusura di Montesilvano. Ogni data conferma la centralità della dimensione dal vivo nel percorso dell'artista, con produzioni curate nei minimi dettagli e una setlist rinnovata che accompagna il pubblico attraverso le diverse fasi della sua carriera.

La scaletta

Salmo non ha diffuso una setlist ufficiale per il suo concerto a Bari. Come punto di riferimento, però, si può guardare all'ultima scaletta documentata del tour, quella eseguita il 2 luglio allo Sherwood Festival di Padova. L'ordine dei brani potrebbe subire variazioni da una data all'altra, così come non sono da escludere ospiti a sorpresa. Ecco i pezzi proposti in quell'occasione:

On fire

Russell Crowe

Stai zitto

Neurologia

1984

Papparapà

Bounce

Daytona

PxM

Il figlio del prete

Lunedì

Cartine corte

Aldo ritmo

Sincero

Criminale

Eclissi

A Dio

La prima volta

S.A.L.M.O.

Diavolo in me

Perdonami

90 min

Il cielo nella stanza

Approfondimento

Gabry Ponte e Salmo, è uscita la collaborazione Tik Tak

Spettacolo: Ultime notizie

Salmo a Bari, la possibile scaletta del concerto

Musica

Venerdì 31 luglio Salmo fa tappa a Bari, all'Arena del Levante, per il Sottosopra Fest,...

Addio a DJ Kavinsky, trovato morto a 50 anni nella sua casa di Parigi

Musica

Stando a quanto riportato da Le Figaro, una fonte della polizia ha rivelato che nei giorni...

Gifted - Il dono del talento, il cast del film con Chris Evans

Cinema

La pellicola, in onda su Rai 1 mercoledì 29 luglio, racconta la storia di una bimba di 7 anni, di...

9 foto

Jared Leto avrebbe molestato quattro donne quando erano minorenni

Spettacolo

Quattro donne hanno accusato Jared Leto di condotta sessuale criminale per fatti che sarebbero...

Flesh Impact, Dakota Johnson irriconoscibile come Marilyn Monroe

Cinema

In rete sono apparse le prime immagini dell'attrice nei panni della diva bionda di Hollywood,...

Spettacolo: Per te