Sulla giacca di Natalie Portman non brillano gioielli, ma una spilla piccola e tagliente: “Ice out”. Quel pezzo di metallo trasforma il tappeto rosso del Sundance Film Festival in un palcoscenico politico. Mentre i riflettori di Park City, nello Utah, si accendono per la premiere di The Gallerist, l’ombra di Minneapolis (LA DIRETTA) oscura la celebrazione del cinema indipendente. La morte di Alex Pretti, l’infermiere di 37 anni rimasto ucciso durante un intervento degli agenti federali, ha rotto l’incanto della kermesse. Il dolore interroga. Natalie Portman non usa mezzi termini per descrivere la ferita aperta nel tessuto sociale americano: “Il governo federale, e l'ICE in particolare, si stanno comportando in modo molto abusivo e totalitario. È assolutamente scandaloso e bisogna fermarlo”.