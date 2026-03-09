In occasione della notte degli Oscar 2026, arriva un film evento che celebra la vita e la straordinaria carriera di Hans Zimmer, uno dei compositori più richiesti, influenti e rivoluzionari della storia del cinema. Il documentario ripercorre il cammino di un artista che ha ridefinito il linguaggio della musica per immagini. In prima visione venerdì 13 marzo alle 21.15 su Sky Arte, in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

C’è un compositore che ha trasformato lo studio di registrazione in un vero e proprio laboratorio del suono. Hans Zimmer ha ridefinito le regole, spingendo l’elettronica là dove prima dominavano gli archi e inaugurando un nuovo modo di raccontare le emozioni attraverso la musica.

Il documentario ripercorre questa rivoluzione creativa attraverso le voci delle più grandi star di Hollywood che hanno collaborato con lui e un viaggio nelle sue colonne sonore più iconiche — da Rain Man a Il Cavaliere Oscuro, da Il Re Leone (che gli è valso il primo Oscar) a Pirati dei Caraibi, 12 Anni Schiavo e Dune. Ne emerge il ritratto intimo e appassionato di un maestro capace di emozionare il pubblico come pochi altri. In prima visione il 13 marzo alle 21.15 su Sky Arte, in streaming solo su NOW e disponibile on demand.

Hans Zimmer: quarant'anni di musica oltre ogni regola Hans Zimmer – Il ribelle di Hollywood esplora la vita e il percorso del più celebre e innovativo compositore cinematografico dei nostri tempi, attraverso la sua voce e quella di alcuni tra i più importanti registi internazionali. Figura centrale nel panorama musicale degli ultimi quarant’anni, Zimmer ha ridefinito il concetto stesso di colonna sonora: ha emozionato il pubblico, sperimentato tecniche pionieristiche, infranto le convenzioni della musica per film e avvicinato un'intera generazione alla drammaticità unica dell’orchestra.

Il "Ribelle" in azione Grazie a un accesso senza precedenti, il documentario ripercorre il suo straordinario viaggio artistico, dalla Germania del dopoguerra fino all’Olimpo hollywoodiano, mostrando non solo la sua prolifica carriera, coronata da numerosi premi, ma anche il suo lavoro per le produzioni di storia naturale della BBC, tra cui Planet Earth II, Blue Planet II e Frozen Planet II. Zimmer non è soltanto un compositore da studio: oggi è anche una vera rock star, e il film lo segue nel tour europeo del 2022, che lo ha visto esibirsi davanti a migliaia di spettatori. Collaboratore instancabile, Zimmer ha lavorato con una straordinaria schiera di registi e produttori di primo piano, tra cui Ron Howard, Denis Villeneuve, Christopher Nolan, Jeffrey Katzenberg, Barry Levinson, James L. Brooks, Gore Verbinski, Steve McQueen, Stephen Frears e Tim Bevan, le cui testimonianze arricchiscono il documentario con contributi di grande valore. Il suo sound, spesso imitato ma mai eguagliato, ha dominato la scena cinematografica per oltre vent’anni. Oggi il nome di Hans Zimmer su un poster vale quanto quello di un grande regista o di una star di prima grandezza: ha contribuito a riportare al centro l’importanza della colonna sonora e ad avvicinare il pubblico giovane alla musica orchestrale.