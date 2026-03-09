Dopo che la prima stagione della nuova serie firmata da Guy Ritchie è sbarcata su Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick), l'hype per il celebre investigatore privato nato dalla penna di Arthur Conan Doyle nel 1887 è alle stelle. Ecco pellicole (animate e non) e serie televisive (anch'esse animate e non) che ruotano attorno alla figura del personaggio che ha fatto della frase "Elementare, Watson" una leggenda.

A cura di Camilla Sernagiotto