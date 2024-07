Young Sherlock, Colin Firth nel cast della serie tv

Colin Firth si è unito al cast di Young Sherlock , la nuova serie tv di Amazon Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) diretta da Guy Ritchie. Lo show si ispira alla serie di romanzi Young Sherlock Holmes di Andy Lane e vedrà Hero Fiennes Tiffin nel ruolo del protagonista. Firth reciterà invece nei panni di Sir Bucephalus Hodge. Per ora, non sono disponibili ulteriori dettagli. Il cast include anche Joseph Fiennes, Natascha McElhone e Zine Tseng. La serie segue un diciannovenne Sherlock Holmes “sciagurato, crudo, senza filtri e senza forma, quando si ritrova coinvolto in un misterioso omicidio all'Università di Oxford che minaccia la sua libertà. Immergendosi nel suo primo caso in assoluto con una totale mancanza di disciplina, Sherlock riesce a svelare una cospirazione mondiale che cambierà la sua vita per sempre".

Colin Firth è noto soprattutto per i suoi ruoli cinematografici, primo fra tutti quello di Re Giorgio VI nel film Il discorso del re (2010), per il quale ha vinto il premio Oscar come Miglior attore protagonista e il Golden Globe come Miglior attore in un film drammatico. Ha anche recitato nelle pellicole Il paziente inglese (1996), A Single Man (2009) e La talpa (2011) e nelle saghe di Bridget Jones, Kingsman e Mamma Mia. In televisione ha debuttato nel 1995 nei panni di Mr. Darcy nell’adattamento della Bbc di Orgoglio e pregiudizio, mentre tra i lavori più recenti c’è la miniserie The Staircase – Una morte sospetta.