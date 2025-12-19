Prime Video ha annunciato ufficialmente la data di debutto del nuovo show che rilegge le origini di uno dei personaggi più iconici della letteratura. Il progetto propone una versione sorprendente e inedita di Sherlock Holmes, ritratto durante gli anni della giovinezza, molto prima di diventare il leggendario investigatore di Baker Street. Tutti e 8 gli episodi saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma a partire dal 4 marzo 2026

Prime Video ha diffuso il teaser trailer italiano (che potete guardare nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) e annunciato ufficialmente la data di debutto di Young Sherlock, nuova serie televisiva che rilegge le origini di uno dei personaggi più iconici della letteratura.

Il progetto, firmato da Guy Ritchie, propone una versione sorprendente e inedita di Sherlock Holmes, ritratto durante gli anni della giovinezza, molto prima di diventare il leggendario investigatore di Baker Street. Tutti e 8 gli episodi saranno disponibili in esclusiva sulla piattaforma a partire dal 4 marzo 2026.

Un Sherlock ancora lontano dal mito

Al centro della serie televisiva Young Sherlock c’è un Holmes adolescente, inquieto e ribelle, ben distante dall’immagine composta e razionale che lo ha reso celebre.

Il ruolo è affidato a Hero Fiennes Tiffin, attore noto per la saga cinematografica After, chiamato qui a interpretare un protagonista ancora in formazione, istintivo e privo di filtri. La serie parte dal presupposto che anche il più grande dei detective abbia attraversato una fase turbolenta, segnata da incertezze e conflitti interiori.

La trama: dalle ombre di Oxford a una cospirazione globale

La narrazione della serie tv di Guy Ritchie è ambientata negli anni Settanta dell’Ottocento e si sviluppa principalmente a Oxford, pur includendo spostamenti anche fuori dai confini britannici.

Sherlock è un giovane caduto in disgrazia, alle prese con una profonda crisi identitaria, quando viene trascinato in un’indagine per omicidio che mette seriamente a rischio la sua libertà personale. Ciò che inizialmente appare come un caso qualunque si trasforma rapidamente nella sua prima vera prova investigativa. L’inchiesta porta alla luce una cospirazione internazionale destinata a incidere in modo irreversibile sul suo futuro, segnando l’inizio del cammino che lo condurrà a diventare il celebre personaggio creato da Sir Arthur Conan Doyle.

La visione di Guy Ritchie e le origini letterarie

Con Young Sherlock, Guy Ritchie torna a confrontarsi con l’universo di Sherlock Holmes dopo le sue precedenti incursioni cinematografiche dedicate al personaggio.

La serie è stata creata da Matthew Parkhill, già autore di Hotel Costiera e Deep State, ed è ispirata all’omonima saga di romanzi young adult scritta dallo scrittore britannico Andrew Lane. Il risultato è un racconto investigativo dal tono irriverente, caratterizzato da ritmo sostenuto e sequenze d’azione, che rilegge le origini del detective in una chiave più moderna e dinamica.

Il cast: volti noti e nuovi personaggi

Accanto a Hero Fiennes Tiffin, il cast della serie Young Sherlock comprende Dónal Finn, visto in La Ruota del Tempo, che interpreta James Moriarty, destinato a diventare il futuro e temibile antagonista di Sherlock Holmes. Zine Tseng, già apparsa in Il problema dei 3 corpi, veste i panni di Gulun Shou’an, una principessa cinese iscritta all’Università di Oxford e dotata di notevoli abilità nelle arti marziali.

Joseph Fiennes, noto per Il racconto dell’ancella, e Natascha McElhone, apparsa in Halo, interpretano rispettivamente Silas e Cordelia Holmes, i genitori del protagonista: lui scienziato, esploratore e imprenditore, lei madre devota e artista. Max Irons, visto in Condor, dà volto a Mycroft Holmes, il primogenito della famiglia, mentre Colin Firth, celebre per Il discorso del re, interpreta Sir Bucephalus Hodge.

Con questi elementi, Young Sherlock si presenta come un ambizioso racconto di formazione che esplora le radici di un mito, mantenendo intatti tutti i riferimenti essenziali alla sua futura leggenda.