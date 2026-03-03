Young Sherlock, arriva la serie sul giovane Holmes: cosa sappiamo

Il 4 marzo su Amazon Prime Video esce la prima stagione, in otto episodi, ispirata al mondo letterario di Arthur Conan Doyle. Il protagonista è Hero Fiennes Tiffin, nei panni del giovane e irrequieto Holmes alle prese con il suo primo caso da risolvere. Nel cast anche Zine Tseng, Dónal Finn, Colin Firth e molti altri

L'attesa è finita: il 4 marzo la prima stagione di Young Sherlock sbarca su Amazon Prime Video (e visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). La serie televisiva, tratta dai libri di Andrew Lane, racconta le indagini giovanili di Sherlock Holmes, il celebre investigatore privato nato dalla penna di Arthur Conan Doyle nel 1887. Protagonista della serie, rilasciata in otto episodi e diretta da Guy Ritchie - regista dei due adattamenti cinematografici Sherlock Holmes del 2009 e Sherlock Holmes: Gioco di ombre del 2011 - è l'attore Hero Fiennes Tiffin, che veste i panni del giovane detective alla prese con il suo primo caso.

La serie segue le vicende del 19enne Sherlock Holmes, studente all'Università di Oxford dalla mente brillante ma dal temperamento inquieto, senza filtri e privo di disciplina. Un omicidio scuote la tranquilla cittadina britannica e rischia di mettere a repentaglio la libertà del giovane. La curiosità lo spinge a mettersi in viaggio per risolvere un mistero che lo porta a svelare un'intricata cospirazione globale.

Il cast

Il giovane Holmes ha, come detto, il volto dell'attore 26enne Hero Fiennes Tiffin che aveva già lavorato con il regista Ritchie nel film The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Mentre lo zio, Joseph Fiennes, interpreta il ruolo del padre di Sherlock accanto a Natascha McElhone, che presta il volto alla madre. L'attrice Zine Tseng è Gulun Shou'an, giovane principessa cinese studiosa ed esperta di arti marziali. James Moriarty, futuro nemico del detective, ha invece il volto di Dónal Finn. Il cast è poi arricchito dalla presenza di Colin Firth, nei panni di Sir Bucephalus Hodge, e da Max Iron, nel ruolo di Mycroft Holmes, il fratello maggiore di Sherlock. La conferma dell'attesa dei fan è il numero di visualizzazioni raggiunto dal trailer, rilasciato a inizio febbraio 2026: 223 milioni di views in appena sette giorni, record per una serie targata Prime Video.

Le location

Le riprese della serie sono iniziate nel Regno Unito, a Bristol, per poi spostarsi in Spagna - a Jerez, Cadice e Siviglia - e a Cardiff, nel Galles .