A Cogne la Winter Preview del Gran Paradiso Film Festival: annunciate le date della 29ª edizione, in programma dal 27 luglio al 9 agosto 2026. Fondation Grand Paradis rafforza la rete con il territorio e apre iscrizioni a Giuria del Pubblico, concorso fotografico e volontari. Focus sulla lince e sui grandi predatori con il professor Luigi Boitani, chiusura con il pluripremiato Lions of the Skeleton Coast

Il 14 febbraio 2026 Cogne ha ospitato la Winter Preview della 29ª edizione del Gran Paradiso Film Festival, terzo festival di cinematografia wildlife più longevo al mondo. Durante la serata sono state ufficializzate le date dell’edizione 2026, in programma dal 27 luglio al 9 agosto, confermando un appuntamento che negli anni ha saputo consolidare un pubblico fedele e attrarne di nuovo.

Un festival radicato nel territorio La Winter Preview non è stata soltanto un momento di lancio, ma un’occasione di dialogo tra istituzioni e comunità locali. È stato firmato un protocollo di collaborazione triennale con il Comune di Cogne, rafforzando una rete che riconosce nel Festival un progetto culturale stabile e condiviso. Tra gli interventi istituzionali, quelli di Denis Truc (sindaco di Cogne), Firmino Thérisod (sindaco di Rhêmes-Notre-Dame) e Mauro Durbano, presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso, che hanno ribadito la coerenza tra la missione del Festival e la vocazione ambientale del territorio. Il pubblico al centro: giuria, fotografia e volontari Elemento chiave dell’anteprima è stato il coinvolgimento diretto degli spettatori. Sono state aperte le iscrizioni alla Giuria del Pubblico della 29ª edizione, con premi per i primi iscritti, insieme al lancio del concorso fotografico “Wild – Abitare la natura”, le cui immagini contribuiranno alla grafica coordinata del Festival. Spazio anche ai volontari, parte integrante dell’organizzazione delle serate di proiezione e degli eventi collaterali. È stata inoltre ricordata l’iniziativa “Visioni al Centro”, che coinvolge gli spettatori nella preselezione dei film candidati nei Centri Visitatori del Parco di Cogne e Rhêmes-Notre-Dame. Approfondimento Gran Paradiso Film Festival 2025, vince Lions of the Skeleton Coast