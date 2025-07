Gran Paradiso Film Festival 2025, l’inizio tra cinema, arte e natura

Cogne ti accoglie come fanno certi sogni: senza preavviso e con la forza gentile dell’incanto. La 28ª edizione del Gran Paradiso Film Festival si è aperta con questo respiro largo, in una giornata – il 28 luglio – che sembrava fatta per ricordarci che pensare è un gesto naturale, e che la natura stessa è un atto di pensiero.

“La pietra perfetta non esiste”, dice Savin. “Cerco quella che ha qualcosa da raccontare”. Ed è proprio questo ascolto della materia a rendere le sue opere così vive, così umane. La mostra è georeferenziata, fruibile attraverso l’app Visit Gran Paradiso, arricchita dalla voce digitale della SIBILLA, che accompagna il visitatore tra curiosità e percorsi personalizzati. Un viaggio poetico e tecnologico, spirituale e sensoriale, che proseguirà fino al 30 aprile 2026 a Cogne e, in parallelo, fino al 31 dicembre 2025 al Forte di Bard con la mostra Stele.

Momento centrale della serata inaugurale è stato anche il vernissage della mostra diffusa La vita attorno a me di Donato Savin, scultore capace di trasformare la pietra in racconto. Curata da Luisa Vuillermoz e organizzata da Fondation Grand Paradis, l’esposizione abita i luoghi simbolo di Cogne: il prato di Sant’Orso, la piazza del Villaggio Minatori, la Valnontey, e l’atelier dell’artista a Epinel.

Dopo la cerimonia, prima delle proiezioni, il pubblico si è spostato all’esterno per un Aperitivo Natura con vista sul Gran Paradiso: un momento conviviale sospeso tra cielo e terra. In quel tempo largo e luminoso, la comunità del Festival si è ritrovata a condividere non solo vino e parole, ma una visione comune. È lì che il Festival ha cominciato a diventare un’esperienza condivisa.

Le prime immagini sullo schermo raccontavano di Alpha, Bravo e Charlie: tre cucciole di leone della Namibia, orfane, erranti, leggendarie. Lions of the Skeleton Coast di Will e Lianne Steenkamp è molto più di un documentario: è un’epopea emotiva, un romanzo di formazione in cui le protagoniste – feline e fragili – riscrivono le regole della sopravvivenza. Inventano un modo nuovo di cacciare, migrano verso l’oceano, imparano dagli errori e da una zia prima crudele, poi salvifica. Mentre la storia scorre, nel momento di panico reale, i giovani cuccioli cambiano il mondo.

Muli e uomini: l’intelligenza della fiducia

A seguire I muli in montagna, un'alternativa di Philipp Landauer e Davide Demichelis. Protagonista, Luciano Ellena: uno degli ultimi sommetier, mulattiere per vocazione e poesia. Con le sue mule Ketty e Dea – presenti in sala – risale i sentieri alpini per rifornire rifugi inaccessibili. Ma non è solo un lavoro: è un’alleanza. Il film ha il ritmo di una ballata a fisarmonica, leggera e pop. Un inno alla sostenibilità che non si prende sul serio ma parla dritto al cuore.

Per parlare di futuro, non serve salire in cattedra. Si può raccontare cantando sulle note di una fisarmonica fatta a mano. Per parlare di sostenibilità e ridurre l’inquinamento, non bisogna essere noiosi. L’empatia passa meglio se cammina a fianco di una mula.