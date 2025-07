Arriva S.I.B.I.L.L.A., l'AI che racconta il Gran Paradiso

È stato presentato ad Aosta S.I.B.I.L.L.A., acronimo di Sistema di Indagine Basato su Intelligenza Artificiale come Laboratorio di Lettura e Analisi: un innovativo strumento AI progettato per valorizzare il Parco Nazionale Gran Paradiso e il suo evento simbolo, il Gran Paradiso Film Festival, giunto alla 28esima edizione. Dietro lo sviluppo del sistema, attivo sul sito della Fondation Grand Paradis e sull’app Visit Gran Paradiso, c’è un’architettura tecnologica avanzata: un digital human modellato sul volto di una dipendente della Fondazione, un modello linguistico generativo, un database dinamico di contenuti e un sistema RAG che consente risposte pertinenti e coinvolgenti. Dal 18 giugno, S.I.B.I.L.L.A. è anche disponibile in presenza, tramite un totem interattivo attivo H24 presso il Centro Visitatori di Rhêmes-Notre-Dame.

Una nuova Intelligenza Artificiale

Il digital human è molto più di un semplice avatar: parla con voce naturale, offre risposte coerenti in tutte le lingue europee e si distingue per una personalità affabile, gentile ma anche enigmatica, come le sibille dell’antichità da cui prende il nome. Un vero e proprio oracolo digitale, in grado di accompagnare i visitatori in un viaggio narrativo e informativo attraverso paesaggi, storie e cultura del Gran Paradiso. Il sistema è già attivo e sarà protagonista anche durante il Gran Paradiso Film Festival, in programma dal 28 luglio al 10 agosto a Cogne e nelle altre valli del Parco.