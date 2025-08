Gran Paradiso Film Festival 2025, vince Lions of the Skeleton Coast

Cogne – Una corsa contro il tempo e il deserto, un canto epico che attraversa la sabbia e il silenzio della Skeleton Coast. Il film documentario “Lions of the Skeleton Coast”, firmato da Will e Lianne Steenkamp, ha vinto la 28ª edizione del Gran Paradiso Film Festival, aggiudicandosi lo Stambecco d’Oro, il Premio per la Migliore Sceneggiatura e lo Stambecco d’Oro Junior assegnato dalla giuria dei più giovani.

Stefano Accorsi e le voci della natura incantano il Gran Paradiso

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 2 agosto nella cornice della Maison de la Grivola a Cogne, con un’ospite d’eccezione: Stefano Accorsi, che ha incantato la platea parlando del potere delle storie ambientali e della necessità di comunicare il futuro del pianeta con speranza e soluzioni condivise.

“Questi premi sono un grande riconoscimento del potere della narrazione” hanno dichiarato i registi dal Parco Nazionale di South Luangwa, in Zambia. “Ricevere anche lo Stambecco d’Oro Junior è una gioia immensa: dimostra che le nuove generazioni sono già impegnate nella conservazione”.

Nel corso della serata, la Giuria Tecnica ha assegnato anche il premio alla miglior immagine a A Call from the Wild di Asgeir Helgestad, e quello per il miglior sguardo scientifico a Mashatu: Lands of Leopards di Julien Naar. Il Premio CortoNatura della giuria tecnica è andato a L’opportuniste, la victime et le coupable di Dominique Mertens, mentre la giuria del pubblico ha scelto The Bird in My Backyard di Ryan Wilkes.