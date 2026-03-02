God of War, criticata la 1ª foto della serie, interviene Ryan Hurst

L’immagine promozionale condivisa avrebbe dovuto rappresentare il primo vero assaggio dell’adattamento televisivo del videogioco Tuttavia, invece di suscitare entusiasmo, lo scatto ha incontrato una risposta fredda, quando non apertamente ostile, da parte della comunità di riferimento. A catalizzare l’attenzione è stata soprattutto la rappresentazione di Kratos, così l'interprete ha deciso di intervernire direttamente

Le critiche non si sono limitate a un singolo dettaglio. Una parte consistente dei commenti ha riguardato la scelta dell’attore per il ruolo di Atreus, giudicato da molti eccessivamente giovane rispetto all’immagine del personaggio così come appare negli ultimi due capitoli della saga videoludica. Un elemento che, secondo alcuni, altererebbe la coerenza con l’evoluzione narrativa conosciuta dal pubblico.

L’esordio visivo della serie televisiva di God of War non ha convinto il pubblico. La prima fotografia diffusa ufficialmente (che potete guardare in fondo a questo articolo) ha generato un’ondata di reazioni critiche tra gli appassionati dello storico franchise PlayStation, al punto da spingere Ryan Hurst, l'attore che si cala nel ruolo di Kratos, a intervenire direttamente sulla vicenda con un messaggio destinato ad alimentare ulteriormente il dibattito.

Nel mirino la resa di Kratos

A catalizzare l’attenzione è stata soprattutto la rappresentazione di Kratos, personaggio che nella serie televisiva viene interpretato dall'attore statunitense Ryan Hurst.

Il protagonista Kratos, noto ai fan come il Fantasma di Sparta, è stato ritenuto visivamente distante dall’iconografia consolidata nel corso degli anni. Le obiezioni si sono concentrate su vari aspetti: l’abbigliamento, considerato poco convincente; la barba, percepita come non all’altezza del personaggio; e soprattutto la definizione muscolare, giudicata ben lontana dalla fisicità imponente che ha caratterizzato Kratos nei videogiochi.

Non meno rilevante è stata la questione cromatica. La palette di colori adottata nello scatto promozionale è apparsa a molti utenti incoerente rispetto alle atmosfere nordiche e cupe che contraddistinguono i titoli su cui la serie è basata. Un dettaglio che, in un prodotto così fortemente ancorato alla propria identità estetica, assume un peso tutt’altro che marginale.