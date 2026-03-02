God of War, criticata la 1ª foto della serie, interviene Ryan Hurst

God of War, la prima foto della serie è stata criticata e interviene l'attore Ryan HurstSerie TV
L’immagine promozionale condivisa avrebbe dovuto rappresentare il primo vero assaggio dell’adattamento televisivo del videogioco Tuttavia, invece di suscitare entusiasmo, lo scatto ha incontrato una risposta fredda, quando non apertamente ostile, da parte della comunità di riferimento. A catalizzare l’attenzione è stata soprattutto la rappresentazione di Kratos, così l'interprete ha deciso di intervernire direttamente
L’esordio visivo della serie televisiva di God of War non ha convinto il pubblico. La prima fotografia diffusa ufficialmente (che potete guardare in fondo a questo articolo) ha generato un’ondata di reazioni critiche tra gli appassionati dello storico franchise PlayStation, al punto da spingere Ryan Hurst, l'attore che si cala nel ruolo di Kratos, a intervenire direttamente sulla vicenda con un messaggio destinato ad alimentare ulteriormente il dibattito.
Tutto è partito dall’accoglienza a dir poco tiepida dei fan: l’immagine promozionale condivisa da Prime Video rappresenta il primo vero assaggio dell’adattamento televisivo di God of War ma, invece di suscitare entusiasmo, lo scatto ha incontrato una risposta fredda, quando non apertamente ostile, da parte della comunità di riferimento.
Le critiche non si sono limitate a un singolo dettaglio. Una parte consistente dei commenti ha riguardato la scelta dell’attore per il ruolo di Atreus, giudicato da molti eccessivamente giovane rispetto all’immagine del personaggio così come appare negli ultimi due capitoli della saga videoludica. Un elemento che, secondo alcuni, altererebbe la coerenza con l’evoluzione narrativa conosciuta dal pubblico.
Nel mirino la resa di Kratos
A catalizzare l’attenzione è stata soprattutto la rappresentazione di Kratos, personaggio che nella serie televisiva viene interpretato dall'attore statunitense Ryan Hurst.
Il protagonista Kratos, noto ai fan come il Fantasma di Sparta, è stato ritenuto visivamente distante dall’iconografia consolidata nel corso degli anni. Le obiezioni si sono concentrate su vari aspetti: l’abbigliamento, considerato poco convincente; la barba, percepita come non all’altezza del personaggio; e soprattutto la definizione muscolare, giudicata ben lontana dalla fisicità imponente che ha caratterizzato Kratos nei videogiochi.
Non meno rilevante è stata la questione cromatica. La palette di colori adottata nello scatto promozionale è apparsa a molti utenti incoerente rispetto alle atmosfere nordiche e cupe che contraddistinguono i titoli su cui la serie è basata. Un dettaglio che, in un prodotto così fortemente ancorato alla propria identità estetica, assume un peso tutt’altro che marginale.
L’intervento di Ryan Hurst
Di fronte al crescente malcontento, l'attore Ryan Hurst ha deciso di intervenire pubblicamente. Attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, la star americana ha condiviso un messaggio tanto breve quanto enigmatico: “Non credete a tutto ciò che vedete su internet, ragazzi”.
Una frase che ha immediatamente sollevato interrogativi. Le parole di Ryan Hurst sembrano infatti suggerire che l’immagine diffusa non sia ciò che appare. Il riferimento potrebbe implicare che lo scatto condiviso da Amazon non rappresenti una fotografia autentica dei due attori protagonisti della trasposizione televisiva.
L’ipotesi dell’intelligenza artificiale
L’interpretazione più immediata delle dichiarazioni di Ryan Hurst conduce a un’ipotesi sorprendente: la prima immagine ufficiale della serie di God of War potrebbe essere stata generata tramite intelligenza artificiale, in assenza di una fotografia reale del cast principale. Una possibilità che, se confermata, spiegherebbe alcune delle anomalie percepite dagli spettatori.
Tuttavia, Hurst non ha fornito ulteriori chiarimenti. L’assenza di spiegazioni dettagliate lascia aperto un ventaglio di scenari alternativi. Non si può escludere, ad esempio, che l’attore stesse alludendo a una delle numerose versioni “migliorate” della foto che circolano sui social network, rielaborazioni non ufficiali che avrebbero potuto alimentare confusione.
Un mistero ancora aperto
Al momento, la vicenda resta avvolta nell’incertezza. Le dichiarazioni di Ryan Hurst hanno contribuito ad aumentare la curiosità attorno alla serie, ma non hanno sciolto i nodi sollevati dalla pubblicazione dello scatto. Per comprendere se si sia trattato di un’immagine autentica, di un’elaborazione artificiale o di un fraintendimento collettivo, sarà necessario attendere ulteriori comunicazioni ufficiali.
Nel frattempo, la discussione attorno a God of War continua a infiammare la rete, confermando quanto l’eredità del franchise sia ancora oggi oggetto di aspettative altissime e di un’attenzione capillare da parte del pubblico.
God of War, Ed Skrein è Baldur nella serie live action di Prime Video
Ed Skrein interpreterà Baldur, uno dei villain più iconici della saga videoludica ora adattata per il piccolo schermo. La scelta dell’attore britannico segna un passo importante per dare volto e corpo a uno dei personaggi più temuti del franchise. Cominceranno a breve le riprese del progetto dal videogame che racconta il viaggio di Kratos, dio greco in esilio a Midgard che deve spargere le ceneri della moglie Faye insieme al figlio Atreus, affrontando dei norreni e il proprio passato. Ecco il cast già annunciato