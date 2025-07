God of War, cosa sappiamo sulla serie tv tratta dal videogame

Al Comic-Con 2025 in scena a San Diego, IGN ha intervistato Moore per conoscere i primi dettagli su God of War. "Ho iniziato a guardare le cutscene: c'è così tanto materiale, e i personaggi mi piacciono moltissimo. Mi è piaciuta la storia di Kratos e di suo figlio: hanno intrapreso questo viaggio epico, con molti combattimenti e mostri interessanti. Ma continuavo a tornare a questa storia del padre e del figlio, ed era semplicemente emozionante e diversa: non avevo mai visto niente del genere prima e non avevo aspettative, perché non gioco ai videogame. Conoscevo il titolo, ma non sapevo bene di cosa trattasse la storia: non sapevo esattamente cosa avrei visto, e ne sono rimasto semplicemente affascinato. E così ho detto, sì, mi piacerebbe molto farlo. Penso che sia davvero interessante", ha spiegato Moore. Pur non essendo un videogiocatore, Moore ha rassicurato i fan: "Il tono della serie cerca di emulare quello del gioco: c'è questo viaggio epico, la storia toccante di questi due uomini che intraprendono un'avventura per onorare la memoria di Atreus. Avrà elementi emotivi, ma anche storici: si parlerà delle emozioni di Kratos, si affronterà il mistero del suo passato".