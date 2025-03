God of War, già 2 stagioni in fieri per l'adattamento tv del videogame

Un investimento ambizioso per Amazon

Si tratta di un investimento ambizioso per Amazon, qualcosa che fa la gioia dei fan del videogame che racconta le gesta di Kratos, il Dio della Guerra.

La saga videoludica di God of War, lo ricordiamo per chi non la conoscesse, è un franchise di videogiochi action-adventure, realizzato dallo studio Santa Monica Studio e distribuito da Sony Interactive Entertainment a partire dal 2005.

A oggi, la serie game si compone di cinque capitoli principali (God of War, God of War II, God of War III, God of War e God of War Ragnarök) e quattro titoli prequel (God of War: Ascension, God of War: Betrayal, God of War: Chains of Olympus e God of War: Ghost of Sparta).

La trama segue le vicende di Kratos, divinità guerriera e protagonista dell’intera epopea, il cui viaggio si sviluppa inizialmente all'interno del pantheon della mitologia greca, per poi spostarsi nell'universo della mitologia norrena nei capitoli più recenti.