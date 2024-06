Emily in Paris, arriva il videogame di Netflix basato sulla serie tv

La piattaforma di streaming lancia 14 nuovi videogiochi, tra cui quello della serie TV con protagonista Lily Collins, oltre a “Dragon Prince: Xadia” e la versione mobile de “Il Signore degli Anelli” intitolata “Tales of the Shire”. Il gioco di “Emily in Paris” permette di trasferirsi in prima persona dagli Stati Uniti a Parigi per accettare un lavoro presso una rinomata rivista di moda, come accade nello show televisivo. Ad aiutare il giocatore saranno tutti i personaggi della serie, compresa la protagonista Emily

Il giocatore scoprirà rapidamente che la Città dell'Amore per eccellenza, la romanticissima Ville Lumière, è piena di sorprese, sfide e... pretendenti affascinanti, chiaramente.

Con l'aiuto di Emily, Mindy, Alfie e Gabriel, il gamer potrà esplorare la città, cercando di capire come cogliere ogni opportunità per ottenere il lavoro dei propri sogni senza tralasciare una conditio sine qua non: seguire il proprio cuore. Una sfida titanica, insomma… E lo sanno bene i fan della serie televisiva, a furia di sfide titaniche del genere cui deve tenere testa la protagonista Emily.