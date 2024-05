L'attesa per nuove avventure vissute da Emily Cooper è altissima, ma terminerà quest'estate: la prima parte della nuova stagione arriverà il 15 agosto 2024, seguita dalla seconda parte che debutterà il 12 settembre su Netflix. Ecco tutto quello che sappiamo sul nuovo capitolo dello show che racconta le gesta della geniale esperta di marketing messa a titolo, catapultata dalla sua azienda a Chicago a Parigi per lavorare per un'agenzia affiliata



L'attesa per Emily in Paris 4 è ai massimi livelli, ma i fan possono quasi iniziare il conto alla rovescia, dato che l'attesa terminerà quest'estate: la prima parte della nuova stagione arriverà il 15 agosto 2024, seguita dalla seconda parte che debutterà il 12 settembre su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Promette molte novità il nuovo capitolo dello show che racconta le gesta della geniale esperta di marketing messa a titolo, Emily Cooper (interpretata da Lily Collins) catapultata dalla sua azienda a Chicago a Parigi per lavorare per un'agenzia affiliata.

La stagione 4 della serie “soapy” Emily in Paris sarà divisa in due parti, come accade per altre serie di punta della piattaforma di streaming (da Bridgerton 3 a Stranger Things 4, giusto per citarne alcune). La serie con protagonista Lily Collins è stata lanciata su Netflix il 2 ottobre 2020. Ha subito riscosso un grande successo e, dopo l'uscita della seconda stagione nel dicembre 2021, lo show ha ottenuto un doppio rinnovo per le Stagioni 3 e 4. La Stagione 3 ha debuttato al secondo posto nella Top 10 di Netflix dopo il suo arrivo il 21 dicembre 2022.



Dopo il finale della stagione 3 i fan sono trepidanti

La terza stagione dello show si è conclusa con un finale che alcuni definiscono “caotico” (per citare Dessi Gomez del magazine americano Deadline).

La nuova stagione della serie di genere comedy sarà suddivisa in due parti, con la prima parte della Stagione 4 in arrivo il 15 agosto 2024 e la seconda parte che seguirà il 12 settembre di quest'anno. Per quanto riguarda il numero di episodi del nuovo atto, non è ancora stato reso noto in via ufficiale, ma tutte e tre le stagioni precedenti contenevano 10 episodi ciascuna, quindi potrebbe capitare la stessa cosa anche per il quarto capitolo.

Il cast della quarta stagione La stagione numero 4 di Emily in Paris vede chiaramente tornare Lily Collins nel suo ruolo principale, quello titolare.

Il suo personaggio è quello di Emily Cooper, la geniale esperta di marketing che nella prima stagione si è trasferita dalla sua azienda di Chicago per andare a lavorare in un'agenzia affiliata che si trova a Parigi (da qui il titolo della serie televisiva). La serie in questo nuovo atto vede ancora la partecipazione di Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery e William Abadie.

Lucien Laviscount è diventato un personaggio regolare della serie, e ha ripreso il ruolo di Alfie nella Stagione 3. In più il teaser trailer ha suggerito che tornerà per il quarto capitolo.

La trama della nuova stagione Una prima sinossi di Netflix spiega che Emily nutre profondi sentimenti per due uomini. Però Gabriel è sul punto di diventare padre, e le peggiori paure dell'ex fidanzato Alfie (Lucien Laviscount) riguardo a lei e Gabriel sono state confermate.

La chimica tra Emily e Gabriel è molto forte (e chiara). I due si ritrovano a lavorare insieme per ottenere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di distruggere tutto quello che hanno sognato di costruire. Nel frattempo, al lavoro, Sylvie è costretta a confrontarsi con un dilemma: deve sistemare una cosa relativa al suo passato per il bene del suo matrimonio. Intanto il team dell'Agenzia Grateau affronta rimescolamenti del personale. E Mindy? Vedremo anche a che punto è l’avventura di Mindy Chen, la prima amica di Emily a Parigi (una tata americana di origine cinese-coreana e aspirante cantante, ed erede di un magnate di Shanghai).



Alcune parti della 4° stagione sono girate a Roma Netflix ha rivelato che alcune parti della stagione 4 sono state girate a Roma. Nella scorsa stagione, Camille ha annullato il suo matrimonio con Gabriel (Lucas Bravo) perché sa che lui ed Emily provano dei sentimenti l'uno per l'altra, ma si scopre che è incinta. Mindy, interpretata da Ashley Park, era in contrasto con i suoi compagni di band Benoît (Kevin Dias) ed Étienne (Ji Xuan Mao) in favore del suo amico d'infanzia e compagno di collegio Nicolas de Léon (Paul Forman), ma alla fine si sono riuniti per competere all’Eurovision. Sylvie anche riacceso la sua storia d'amore con suo marito Laurent G (Arnaud Binard).

Ci saranno altre stagioni di Emily in Paris? Il creatore Darren Star ha lasciato questa domanda aperta quando gli è stato chiesto se la quarta stagione è stata concepita come un capitolo finale dopo il doppio rinnovo. "Penso sicuramente che lo show abbia una vita oltre la prossima stagione. Non è necessariamente concepito come un capitolo finale”, ha spiegato Darren Star a Deadline. “Penso che, come ogni altro show, sia un ensemble ricco. Non c'è fine in vista fino a quando tutti sentiranno che è il momento di terminare. E non penso che questo show sia limitato da un numero di stagioni, penso che sia limitato dall'entusiasmo e dall'eccitazione di tutti nel farlo e nel raccontare storie su questi personaggi”, ha aggiunto il creatore di Emily in Paris.