Chi è Lucien Laviscount, presunta nuova fiamma di Shakira

Un videoclip, una cena e molte chiacchiere. La star della musica colombiana e l'attore di “Emily in Paris” sono una coppia? Ecco cosa sappiamo

Da qualche settimana Shakira e Lucien Laviscount riempiono le cronache rosa con le chiacchiere del loro amore, una passione che potrebbe essere scoppiata da poco ma che che già vedrebbe parecchio coinvolta la star della musica colombiana.

Mentre gli appassionati di gossip e i fan della cantante attendono conferme, Shakira e l'attore britannico che ha raggiunto la fama globale con Emily in Paris sono apparsi insieme a New York dove sono stati fotografati in quello che sembrava a tutti gli effetti un appuntamento.

È nata una nuova coppia? Nessuno dei diretti interessati si è sbilanciato ma lui ha ammesso in un'intervista di essere davvero orgoglioso di aver collaborato con Shakira “una donna meravigliosa”.

Insieme a New York Da quando Lucien Laviscount è stato visto a New York in compagnia di Shakira i due hanno cominciato a popolare le cronache e le fantasie dei fan che scommettono sull'inizio di una storia d'amore tra la popstar e l'attore che hanno mostrato una certa intesa sul set del video di Punteria, il singolo di Shakira contenuto nel suo ultimo album, Las Mujeres Ya No Lloran.

Shakira, che aveva annunciato un'esibizione dal vivo nell'iconica Times Square a beneficio dei fan che l'avrebbero raggiunta, ha approfittato della sua permanenza a New York per cenare in uno dei ristoranti italiani della città, Carbone, con Laviscount che è stato scelto da lei come personaggio maschile del videoclip del singolo realizzato con Cardi B.

Dopo la cena Shakira e Laviscount hanno camminato per la strada in atteggiamento disinvolto dove li attendevano diversi fotografi. Sempre insieme hanno lasciato il posto a bordo dello stesso SUV.

Questo accadeva lo scorso 26 marzo, da allora nessuna conferma su una love story dai due diretti interessati sulla quale, però, scommette il Daily Mail che si sbilancia aggiungendo dettagli. I due si starebbero frequentando ma, al momento, il legame non è così profondo.

La versione troverebbe corrispondenza con le ultime dichiarazioni di Shakira sulla sua vita sentimentale.

Dopo la rottura con Gerard Piqué, la cantante si è detta parecchio sfiduciata rispetto alla possibilità di trovare un nuovo amore, per questo, secondo alcuni, il suo avvicinamento all'attore inglese potrebbe essere temporaneo e tutto a vantaggio della promozione del suo ultimo singolo che spinge l'album appena uscito, il primo dopo sette anni. leggi anche F1, Tom Cruise e Shakira insieme al GP di Miami

Laviscount, Alfie di Emily In Paris Lucien Laviscount è senza dubbio un volto dello showbiz chiacchierato poiché prima del suo accostamento a Shakira, in relazione a una presunta love story, era stato al centro delle cronache per un possibile ingaggio per il ruolo principale nei prossimi film della saga di James Bond, il cui casting, ancora in corso, vedrebbe in pole position l'attore Aaron Taylor-Johnson.

Laviscount si sta facendo strada come attore dividendosi tra grande e piccolo schermo, dove ha ottenuto fino ad ora più popolarità.

Dopo gli esordi legati a piccole apparizioni nelle serie Life Bites e Coronation Street, il britannico classe 1992 ha ottenuto parti più consistenti in Scream Queens e poi in Snatch.

La fama è arrivata con Emily in Paris dove, a partire dal 2021 - dunque, dalla seconda stagione – ha ricoperto il ruolo di Alfie, un giovane banchiere inglese che a Parigi per lavoro incontra la protagonista Lily Collins complicandole la vita amorosa.

L'attore britannico di origini trinidadiane, dopo aver lasciato col fiato sospeso i fan rispetto alla possibilità di non tornare nei nuovi episodi dello show, ha poi condiviso sul suo profilo Instagram le prove del suo coinvolgimento nella quarta stagione della serie ideata da Darren Star. I suoi selfie non lasciano dubbi: sebbene la sua storia col la protagonista navighi in cattive acque, c'è posto per lui nella vicenda. Gli spettatori della serie non potrebbero essere più entusiasti: Alfie è uno dei personaggi preferiti dal pubblico. leggi anche Emily in Paris, Brigitte Macron sul set per un'apparizione a sorpresa

Shakira, gli amici temono una delusione Lucien Laviscount si divide attualmente tra l'Europa e gli States e i suoi impegni non sono esclusivamente di natura cinematografica. Ricercatissimo dal mondo della moda, ultimamente ha posato per vari servizi fotografici in abiti firmati da Dolce e Gabbana.

Presente alle sfilate e a molti eventi di settore, Laviscount è spesso protagonista dei red carpet che contano di più ma il fatto che sia già un volto piuttosto popolare dello showbiz non sembra contare abbastanza per gli amici di Shakira che temono che l'attore si stia avvicinando alla popstar solo per dare una spinta alla sua carriera.

È il Daily Mail a riferire, in esclusiva, i pareri preoccupati degli amici di Shakira che vorrebbero proteggere la cantante da una delusione.

Nel passato di Laviscount ci sarebbero altre storie d'amore con donne più grandi di lui che hanno fatto rimbalzare il nome dell'attore sulle cronache negli anni in cui tentava di raggiungere la fama. Tra le sue storie del passato spicca quella del 2011 con Kerry Katona, nata all'interno del programma Celebrity Big Brother. Successivamente l'attore è stato avvistato con Kelly Osbourne e anche con la collega Chelsee Healey.



