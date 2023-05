F1, Tom Cruise e Shakira insieme al GP di Miami

L'incontro a Miami per il Gran Premio di Formula 1

Tra le star dello sport, dello showbiz e non solo che hanno preso parte in qualità di spettatori speciali al GP di Formula 1 di Miami - un parterre nel quale spiccavano, tra gli altri, Vin Diesel, Jeff Bezos, Roger Federer ed Elon Musk - Tom Cruise e Shakira non sono passati inosservati, specie per la disinvoltura e la complicità che hanno mostrato davanti agli obiettivi dei fotografi e dei cameraman.

L'attore statunitense e la popstar colombiana hanno deciso di trascorrere la domenica all'Hard Rock Stadium. Per entrambi si è trattato di un pomeriggio libero dai fitti impegni delle rispettive agende.

Cruise, che è alla vigilia della stagione di presentazione di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One, nei giorni scorsi, oltre ad aver preso parte virtualmente ai festeggiamenti per l'incoronazione di Re Carlo III con un videomessaggio di auguri per il nuovo sovrano britannico, ha incassato un altro riconoscimento per la sua interpretazione in Top Gun: Maverick agli MTV Movie & TV Awards.

Shakira, dal canto suo, si è trasferita da poche settimane a Miami insieme ai figli, un cambio di residenza legato alla sua discussa separazione con Gerard Piqué. L'artista, che aveva vissuto a Barcellona per moltissimo tempo, ha cambiato casa e continente per garantire alla sua famiglia la serenità perduta a causa delle sue vicende personali. La cantante che ha più volte ribadito di volere più privacy per la sua famiglia e per i suoi due figli (Milan e Sasha nati dalla relazione col campione spagnolo) ha detto di sentirsi perseguitata dai media e di essersi trasferita per dare inizio a una nuova vita.