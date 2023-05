Ecco gli outfit che sfoggiano i tanti ospiti giunti a Londra per assistere all'evento dell'incoronazione di Re Carlo III. Da Katy Perry in lilla (che omaggia la stilista britannica cult, recentemente scomparsa, Vivienne Westwood) al tubino nero con soprabito in stile kimono della diva inglese Emma Thompson, scopriamo assieme le migliori mise (gallery in continuo aggiornamento)