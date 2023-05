2/11 ©Ansa

TEMPO VARIABILE – Alle 11.40 il corteo che porta Carlo e Camilla da Buckingham Palace all'abbazia. Per chi segue la processione della carrozza reale dal vivo c’è il rischio di una cerimonia funestata dalla pioggia: infatti, come ha dichiarato la Bbc nel suo bollettino meteorologico, per oggi nel centro della città, come in tutto il sud dell'Inghilterra, è previsto tempo variabile, con bassa pressione e possibili precipitazioni intermittenti alternate a sprazzi di sole. La temperatura è in leggero calo, intorno ai 15 gradi

