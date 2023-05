1/10 ©IPA/Fotogramma

Saranno due le carrozze utilizzate per la processione per l'incoronazione di re Carlo III. Una moderna e dotata di ogni comfort per l'andata mentre per il ritorno il sovrano e la moglie saliranno su quella tradizionale che è stata utilizzata in ogni incoronazione da Guglielmo IV nel 1831 in poi

