Incoronazione di re Carlo III, a Londra prove notturne della cerimonia

I membri dell'esercito, della marina e della RAF, hanno effettuato a Londra nella notte tra mercoledì e giovedì, delle prove generali, in vista della processione che si terrà il 6 maggio in occasione dell'incoronazione di Re Carlo III

In previsione della tre giorni di festeggiamenti per l'incoronazione di Re Carlo III, nella notte tra mercoledì e giovedì, davanti a Buckingham Palace, centinaia di soldati in uniforme hanno sfilato verso l'Abbazia di Westminster, nelle prove generali del percorso che effettueranno i reali sabato 6 maggio, giorno dell'incoronazione.