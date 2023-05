Incoronazione re Carlo, bookmaker: principe Harry sarà sul balcone

A pochi giorni dall'incoronazione di Carlo III, in programma per sabato prossimo, c'è incertezza sulla partecipazione del principe Harry. Sebbene i bookmaker internazionali scommettano a 9 che sarà presente sul balcone di Buckingham Palace con gli altri membri della famiglia reale, il cerimoniale teme che Harry possa rinunciare all'ultimo momento. Inoltre, i bookmaker prevedono che la folla intonerà "buon compleanno" al figlio di Harry, il principino Archie, che compie 4 anni lo stesso giorno e che resterà negli Stati Uniti con la madre Meghan e la sorellina Lilibet.

Le scommesse

C'è anche la possibilità di una sorprendente apparizione di Meghan all'incoronazione. Tuttavia, le scommesse sono maggiori sulla sua assenza e sulla partecipazione a un "tea party" per l'incoronazione. Inoltre, i bookmaker prevedono che Meghan potrebbe fare gesti di aperta polemica con la Royal Family, come visitare un circo durante l'incoronazione del suocero o posare con un cagnolino di razza Cavalier King Charles spaniel. Inoltre, la scommessa sale a 51 per una foto di Meghan mentre indossa una maglietta con la scritta "Not my king".