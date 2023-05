Incoronazione Carlo III, chi sono gli italiani presenti alla cerimonia

Sarà piccola ma significativa la pattuglia di connazionali presenti al rito di Westminster del prossimo sabato e a tutti gli eventi correlati di questo fine settimana: presente il tenore Andrea Bocelli; Edoardo Mapelli Mozzi, marito della principessa Beatrice di York; il maestro d’orchestra Antonio Pappano e anche la band jazz “Smile Orchestra” di Monterotondo. A rappresentare le istituzioni italiane ci sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ascolta articolo Condividi

Sarà una presenza piccola ma significativa quella degli italiani alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III, in programma a Londra sabato 6 maggio. Il riferimento è non solo a coloro che magari assisteranno per strada, come la trentasettenne toscana Gilda Faleri, royal watcher per passione, che ha già annunciato la sua presenza lungo il percorso della carrozza reale, ma a coloro che invece assisteranno al vero e proprio rito, che si consumerà nell'abbazia di Westminster, oppure al concerto che si terrà domenica 7 maggio.

Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi Il primo che ci sarà, per evidenti motivi familiari, è Edoardo Alessandro Mapelli Mozzi, che con la Corona britannica è imparentato avendo sposato Beatrice di York, figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea, fratello di Carlo. Classe 1983, miliardario e noto immobiliarista della City, Mapelli Mozzi è nato nel Regno Unito ma vanta origini italiane per parte di padre, in particolare bergamasche, visto che la sua famiglia è quella che possedeva il seicentesco palazzo di Locate Ponte San Pietro. Dopo il matrimonio nel 2020 i due hanno avuto anche una figlia, Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi, nata nel settembre 2021. Per Edoardo non è la prima erede: ha infatti già un bambino, Christopher, di cinque anni, avuto da una precedente relazione con l'architetta sino-americana Dana Huang. leggi anche Incoronazione di re Carlo III, a Londra prove notturne della cerimonia

Andrea Bocelli L’unica superstar italiana, in mezzo a tanti artisti e musicisti stranieri, sarà lui: Andrea Bocelli sarà l’unico artista italiano a partecipare, domenica 7 maggio, al concerto per l'incoronazione di re Carlo III nel parco del castello di Windsor, dove canterà per 20mila persone, tra pubblico e ospiti invitati, e milioni di spettatori collegati da tutti i continenti. Oltre a Bocelli ci saranno, tra gli altri, i Take That (ma non al completo), Lionel Richie e Katy Perry. “Ho avuto il grande onore di cantare per Sua Maestà la Regina Elisabetta II in diverse occasioni. Ora è un altro grande onore essere invitato ad esibirsi al Concerto per l'incoronazione del Re Carlo III. La mia gioia e il mio entusiasmo si moltiplicano quando ho saputo della possibilità di duettare con il mio caro amico e superbo baritono, Sir Bryn Terfel, eseguendo una iconica canzone di solidarietà collettiva", ha dichiarato Bocelli. leggi anche Carlo III, chi è la baronessa che donerà lo scettro al re

Antonio Pappano A dirigere la Royal Opera House di Londra, che accompagnerà i momenti più importanti di questa cerimonia, sarà un anglo-italiano come il direttore d'orchestra Antonio Pappano. Nato da genitori italiani che lasciarono Castelfranco in Miscano nel 1958 per cercare fortuna, Pappano è direttore musicale dell’istituzione londinese dal 2002. La sua fama di caratura mondiale è stata riconosciuta in entrambi i Paesi: infatti, Pappano è stato insignito del titolo di Cavaliere per i servigi resi alla musica dalla regina Elisabetta II nel 2012 e nello stesso anno ha ricevuto anche il titolo di “Cavaliere di Gran Croce dell’ordine al Merito della Repubblica Italiana”, dalle mani dell’allora capo di Stato Giorgio Napolitano. vedi anche Incoronazione Carlo III, i reali e i capi di Stato invitati all’evento

Smile Orchestra Tra le navate dell’abbazia di Westminster riecheggeranno anche le note jazz di provenienza italiana grazie alla Smile Orchestra di Monterotondo, invitata ufficialmente a suonare durante il rito. “Il concerto vuole essere un omaggio musicale al nuovo Sovrano Inglese e anche un'occasione per ricordare l'eterna Regina Elisabetta II che è entrata nei cuori delle persone di tutto il mondo”, ha dichiarato a “Il Messaggero” Catalin Montanaro, giovane ingegnere della cittadina laziale e direttore dell'orchestra. Il repertorio del concerto londinese in omaggio ai reali sarà naturalmente a tutto swing, ma non mancheranno brani arrangiati in stile britannico dal maestro Montanaro. “Il repertorio della Smile Orchestra, in grado di contraddistinguerla a livello Internazionale, farà rivivere le atmosfere magiche dell'epoca swing. Il programma prevede i grandi classici di questo genere come “In the Mood” di Joe Garland, “Tuxedo Junction” di Erskine Hawkins e “Moonlight Serenade” di Glenn Miller. Per l'occasione, però, verrà eseguito un medley di musiche tradizionali Inglesi arrangiate da noi, in stile swing”, ha dichiarato Montanaro. leggi anche Carlo III, dall’infanzia al trono. Le curiosità sul re

Sergio Mattarella Infine, non poteva mancare colui che sarà il nostro rappresentante ufficiale all’evento, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà lui, e non la premier Giorgia Meloni, a portare gli omaggi italiani al nuovo sovrano inglese. Il presidente Mattarella era stato il rappresentante italiano anche in occasione dei funerali di Elisabetta II a cui ha fatto seguito, pochi giorni più tardi, un “cordiale colloquio telefonico” tra l’inquilino del Quirinale e quello di Buckingham Palace. È incerto se il presidente, in questa occasione, sarà accompagnato dalla figlia Laura, come accaduto nel viaggio a Londra di settembre. approfondimento Re Carlo III, cosa sapere sull’imminente incoronazione