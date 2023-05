Carlo III, chi è la baronessa che donerà lo scettro al re

Il ruolo delle donne

Un ruolo chiave lo avranno le donne nere: la baronessa Floella Benjamin, che siede alla Camera dei Lord, consegnerà al nuovo sovrano lo scettro sormontato dalla colomba, uno dei simboli del potere regale; la dama Elizabeth Anionwu, che è una ex infermiera, donerà a Carlo III l’orbe che rappresenta l’autorità sulla Terra mentre la baronessa Valerie Amos, prima donna nera a essere insignita dell’Ordine della Giarrettiera, la massima onorificenza cavalleresca, si unirà all’arcivescovo di Canterbury nell’Atto di Riconoscimento, quando il re viene presentato alla congregazione. Un esempio della maggiore inclusività della cerimonia è proprio la baronessa Benjamin: nata nelle isole caraibiche di Trinidad & Tobago, è stata per anni uno dei volti di punta della televisione per bambini della BBC, prima di entrare nella Camera dei Lord nel 2010. Da lì sono partite le sue battaglie nell'ambito dell'istruzione che hanno avuto come bersaglio il razzismo e il bullismo. "Essere scelta per portare lo scettro del Sovrano con la colomba, che rappresenta la spiritualità, l'equità e la misericordia, è per me molto simbolico in quanto è tutto ciò che rappresento e invia un chiaro messaggio che la diversità e l'inclusione vengono abbracciate”, ha dichiarato Benjamin. Un segno evidente della realizzazione di quanto Carlo III abbia a lungo teorizzato, cioè la diversità multiculturale della Gran Bretagna: non è un caso, infatti, che un portavoce di Buckingham Palace abbia dichiarato che “coloro che assumono ruoli storici sono stati scelti per riconoscere, ringraziare e rappresentare la nazione per il loro significativo servizio e includono rappresentanti degli ordini cavallereschi, dell'esercito e della vita pubblica in generale".