1/7 ©IPA/Fotogramma

Reali e leader da tutto il mondo sono arrivati a Londra per l’incoronazione di re Carlo III, durante la quale anche la consorte Camilla diventa ufficialmente "Sua Maestà la Regina" e non più “regina consorte”, dicitura utilizzata nei primi mesi dopo l'ascesa al trono della coppia, seguita alla morte della regina Elisabetta II. Per gli Stati Uniti c’è la first lady Jill Biden, accompagnata dalla nipote Finnegan Biden

L'incoronazione in diretta: tutti gli aggiornamenti