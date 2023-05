Carlo e Camilla sono arrivati all'abbazia di Westminster fra due ali di folla festante a bordo della Diamond Jubilee State Coach, la carrozza moderna con la quale i sovrani hanno deciso di compiere il percorso da Buckingham Palace al luogo della cerimonia di incoronazione. Al ritorno invece viaggeranno sulla Gold State Coach, storica carrozza dorata usata per la prima volta da Giorgio III per recarsi all'apertura del Parlamento nel 1762. Entrambi i sovrani indossano il mantello reale, Carlo sopra un'alta uniforme militare. ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL'INCORONAZIONE - ( IL FOTORACCONTO )

Il tragitto

Sono 200 i militari in alta uniforme, soprattutto membri del reggimento a cavallo della Sovereign’s Escort of The Household Cavalry, che hanno partecipato alla processione mentre altri mille erano dispiegati lungo il percorso. Speciali palchi sono stati allestiti per medici, infermieri, veterani dell'esercito e volontari di associazioni benefi lungo il percorso. Il corteo ha imboccato il vialone del Mall, fra i saluti e le grida di due ali di folla. La strada è stata imbandierata con vessilli britannici dell'Union Jack, intervallati qua e là dalle bandiere degli altri 14 Paesi del Commonwealth che sono tuttora istituzionalmente legati alla corona come Reami e di cui il sovrano resta quindi capo dello Stato (Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giamaica e altri). Sullo sfondo hanno riecheggiato le note dell'inno britannico, God Save the King, il cui canto è stato intonato fra gli applausi da molti dei presenti.