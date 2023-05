Kate, William e i figli all'incoronazione di Re Carlo III. FOTO

4/14 ©Getty

Uno scatto dall'alto in cui vediamo tutta la famiglia (quasi: manca, come detto, il principe George perché è un paggetto) di William e Kate. Mantelli tradizionali sia per Kate sia per William, per lei in blu Klein e per lui invece color blu navy

Da Katy Perry a Emma Thompson, i migliori look dei presenti all'incoronazione di re Carlo