Incoronazione re Carlo III, folla in tripudio sotto pioggia battente

Una folla festante, distribuita per l'occasione nei vari punti di raccolta allestiti a Londra, ha celebrato l'approdo all'abbazia di Westminster di re Carlo III e della regina Camilla ( LA CERIMONIA IN DIRETTA ). All'uscita da Buckingham Palace dei reali un autentico boato si è lavato da Hyde Park, dove migliaia di persone si sono radunate dalle prime luci dell'alba per assistere allo storico evento dell' incoronazione del nuovo sovrano davanti a quattro maxi schermi.

God save the King intonato a squarciagola

Poi, quando nell'aria è risuonato l'inno nazionale, tutti si sono alzati in piedi, mano sul cuore, perr intonare all'unisono God Save the King (IL FOTORACCONTO). Non solo londinesi o inglesi, ma anche tanti tutisti, giunti appositamente sul posto per assistere all'evento che segna un nuovo punto di svolta nella storia del Paese. In molti avvolti da una bandiera o con una spilletta a celebrare i colori del Regno Unito, hanno atteso in maniera ossequiosa anche l'arrrivo di William Kate, salutati dall'entusiasmo dei sudditi di Sua Maestà.