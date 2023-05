La Duchessa di Sussex resta a Los Angeles insieme alla principessa Lilibet e al principe Archie, che festeggia proprio oggi il suo quarto compleanno. Ma secondo, molti commentatori, la sua assenza a Londra avrebbe altre spiegazioni ascolta articolo Condividi

La Duchessa di Sussex Meghan Markle non è volata a Londra per assistere all'incoronazione di Re Carlo III (LO SPECIALE). Pur essendo stata invitata, ha scelto di rimanere nella casa di Los Angeles che condivide con il marito, il Duca di Sussex Harry, che invece presenzierà alla cerimonia per il padre. L'assenza di Meghan è stata confermata da Buckingham Palace già da tempo: "Resterà in California con il Principe Archie e la Principessa Lilibet", si leggeva in un comunicato diffuso ad aprile. Il 6 maggio è infatti anche il giorno in cui il piccolo Archie festeggia il suo quarto compleanno: questo sarebbe il motivo principale dell'assenza di Meghan, che però, secondo molti, non è convincente. Prima dell'annuncio ufficiale di Buckingham Palace, si era speculato che Meghan non sarebbe stata nemmeno invitata, a causa dei continui battibecchi con la Corona che ormai da anni riempiono le prime pagine dei tabloid di tutto il mondo. Circolano però varie indiscrezioni sui reali motivi dell'assenza della Duchessa (IL PROGRAMMA DELLA CERIMONIA - IL MENÙ).

Le speculazioni: il ruolo di Kate e le richieste (non accettate) di Meghan Il biografo reale Tom Bower pensa che l’assenza di Meghan abbia qualcosa a che fare con Kate Middleton, Principessa del Galles e consorte del Principe William. A GB News Tonight, qualche settimana fa, Bower aveva detto che Kate avrebbe messo in chiaro che la presenza di Meghan non le sarebbe stata gradita “in nessuna circostanza”. Se la Duchessa fosse arrivata a Londra per l’incoronazione, lei si sarebbe dovuta “sedere nel retro” durante la cerimonia. Una fonte del MailOnline ha così rivelato che tutti sono “sollevati” dall’assenza di Meghan, che “avrebbe messo particolarmente a disagio Kate". Ma questa, come molte altre, è soltanto un'indiscrezione non confermata. C’è poi chi pensa che il forfait di Meghan sia dovuto al fatto che alcune condizioni poste da lei insieme al marito non siano state soddisfatte dalla Corona. Gira voce, riporta Ok! Magazine, che il Duca e la Duchessa di Sussex avessero chiesto ad esempio che anche i loro figli fossero invitati (cosa non scontata, vista la piccola età), di trascorrere il weekend nella residenza di Frogmore Cottage (da cui sono sfrattati), di ricevere una protezione adeguata da Scotland Yard e di poter essere presenti sulla balconata di Buckingham Palace, insieme a tutti gli altri, quando il Re si affaccerà per salutare la folla dopo il rito di incoronazione. leggi anche Meghan Markle sfoggia un nuovo taglio e colore di capelli

La foto con Harry e Meghan tra i souvenir ufficiali dell'incoronazione I rapporti tra Meghan e il resto della famiglia continuano quindi a non essere distesi: nessuno si aspetta che arrivi una riappacificazione, soprattutto dopo che le rivelazioni di Harry nella sua autobiografia Spare hanno esacerbato una relazione già deteriorata. Tuttavia, Re Carlo ha voluto inserire un ritratto di famiglia con i Duchi di Sussex fra i souvenir ufficiali messi in catalogo da Buckingham Palace per l’incoronazione. Si tratta di una foto d'archivio scattata dal fotografo di corte Chris Jackson nel giardino di Clarence House, in occasione della festa per il 70esimo compleanno dell'allora principe Carlo nel 2018. Erano tempi più sereni: Harry e Meghan non avevano ancora rinunciato alla vita da reali. vedi anche Incoronazione Carlo III, chi sono gli italiani presenti alla cerimonia