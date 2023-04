Meghan Markle sfoggia un nuovo taglio e colore di capelli

Nuovo look per Meghan Markle. Capelli lisci scalati e schiariti per uno stile più “sbarazzino”. Un’acconciatura d’ispirazione anni Duemila per un effetto super silk. La duchessa di Sussex è riapparsa sullo schermo, seppure virtualmente, a distanza di qualche mese dall’intervista concessa a Oprah Winfrey e che tanto ha fatto tremare la casa reale britannica e all’indomani delle polemiche per il forfait all'incoronazione di Carlo.

Capelli lisci e leggermente ramati

Una prefazione in video per presentare al Ted Talk 2023 l’amico Misan Harriman, il fotografo autore di molti degli scatti alla coppia nel corso degli anni. Sorridente e rilassata, Meghan ha parlato del legame con Harriman, molto presente nella vita dei Sussex da quando hanno traslocato negli States: “Conosco il suo talento di persona, dal momento che ha immortalato tanti momenti significativi per la mia famiglia”. Per l'evento, Meghan Markle ha stupito con un nuovo hair look optando per un taglio scalato sulle ciocche davanti: addio alle onde morbide per una chioma liscissima dalle sfumature leggermente ramate su una base castano scuro. A completare il look un trucco leggerissimo e un tubino color cipria. Scatenati gli haters. Sui social in tanto hanno commentato che la scelta di Meghan di lisciarsi i capelli sia dovuta al tentativo di somigliare a Kate Middleton. C’è chi è anche convinto che la duchessa di Sussex si sarebbe sottoposta a un intervento di chirurgia estetica per essere più simile alla cognata.