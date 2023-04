Incoronazione Re Carlo, Harry ci sarà ma senza Meghan

Il principe Harry sarà a Londra per l' incoronazione di Carlo III . Il secondogenito del re inglese ha infatti sciolto la riserva confermando la sua presenza alla celebrazione solenne di suo padre e della regina consorte Camilla in agenda all'abbazia di Westminster a Londra il 6 maggio. A renderlo noto è Buckingham Palace: come precisato dal palazzo, però, la moglie di Harry, Meghan, duchessa di Sussex, pure invitata, non ci sarà.

Meghan resta in California

La duchessa di Sussex, seppur invitata al grande evento dei reali inglesi, non andrà a Londra e resterà in California con i figli, i principi Archie (che proprio il 6 maggio compie 4 anni) e la piccola Lilibet Diana. Il principe Harry tornerà a Londra dalla famiglia reale per la prima volta dalla pubblicazione della sua autobiografia, 'Spare', in cui ha descritto nel dettaglio come sia sentito per anni relegato in secondo piano e considerato 'la riserva'. Da settimane giravano voci sulla possibile presenza della coppia per l'incoronazione e i due hanno risposto all'invito ben oltre il tempo dato dal cerimoniale del Palazzo per confermare la propria presenza. Adesso che è stata confermata la presenza del solo Harry, resta da vedere dove il secondogenito del Re sarà fatto sedere nell'Abbazia di Westminster. Dalle prime indiscrezioni sembra escluso che sarà con il resto dei familiari sul balcone di Buckingham Palace, per il saluto ai britannnici, al termine della cerimonia di sabato.