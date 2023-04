La regina Elisabetta voleva che entrambi i nipoti Harry e William combattessero contro i talebani in Afghanistan nel 2001 prima di decidere che era troppo rischioso mandare il futuro erede, il primogentito di Carlo e Lady Diana. A rivelarlo, scrive il Daily Mail online in un articolo, l'ex capo dell'esercito violando il protocollo. La decisione di far partecipare i principi al conflitto fu discussa in un incontro Elisabetta II e il generale Sir Mike Jackson, allora capo dell'esercito britannico.

I dettagli dell'udienza privata con la Regina

In un documentario di ITVX intitolato 'The Real Crown', che andrà in onda prossimamente, Sir Mike ha violato il protocollo rivelando i dettagli della sua udienza privata con la Regina. "Quello che succede in queste udienze e chi dice cosa a chi, rimane tra le due persone coinvolte. Io infrangerò la regola di non divulgare quello che succede in questa unica occasione", ha riferito. Secondo quanto raccontato dall'uomo, la Regina avrebbe detto che per William "il rischio era troppo grande", mentre per suo fratello minore Harry era "accettabile". 'The Real Crown' rivela anche che Elisabetta aveva riflettuto molto sulla decisione poiché aveva informazioni dettagliate sui rischi affrontati dal personale armato del Regno Unito in Afghanistan.