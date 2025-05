Morto il fotografo franco-brasiliano Sebastião Salgado. Aveva 81 anni

È morto oggi, 23 maggio 2025, Sebastião Salgado, uno dei più grandi fotografi documentaristi del nostro tempo. "Laurent Petitgirard, segretario perpetuo, i membri e i corrispondenti dell'Accademia delle belle arti annunciano con immensa tristezza la morte, venerdì 23 maggio all'età di 81 anni, del loro confratello Sebastião Salgado", ha scritto l'Accademia, che lo aveva eletto tra i suoi nel 2016 come "grande testimone della condizione umana e dello stato del pianeta". Nato in Brasile nel 1944, Salgado aveva iniziato la sua carriera come economista prima di abbracciare la fotografia negli anni Settanta, durante un viaggio in Africa che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Da allora ha raccontato con rara potenza visiva la condizione umana in oltre 120 paesi, spostandosi tra i lavoratori delle miniere, i migranti, i sopravvissuti ai conflitti e i popoli indigeni.