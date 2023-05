1/11 ©Ansa

Hanno più di mille anni e sono passati per le mani dei sovrani protagonisti della storia del Regno Unito: sono i gioielli reali, “regalia” che saranno al centro dell’incoronazione di Re Carlo III. Come ricorda The Telegraph, nonostante la loro notorietà questi oggetti rimangono spesso misteriosi. Gli esperti in molte occasioni non ne conoscono il vero utilizzo. Comunque sia, la maggior parte è stata creata durante il regno di Carlo II come replica di oggetti medievali che furono distrutti a metà del XVII secolo per ordine di Oliver Cromwell

