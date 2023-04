Shakira lascia Barcellona con i figli per trasferirsi a Miami

La popstar ha abbandonato la Spagna per andare a vivere (si presume) negli Stati Uniti assieme ai due figli avuti dall’ex marito Gerard Piqué. La decisione è stata presa per perseguire la “ricerca della loro felicità”, mettendo al primo posto il benessere dei bambini, secondo quanto ha dichiarato la cantante colombiana sui social: “Mi sono stabilita a Barcellona per dare stabilità ai miei figli, la stessa che ora stiamo cercando in un altro angolo del mondo insieme alla mia famiglia, ai miei amici e al mare”

La decisione della madre vorrebbe perseguire la "ricerca della loro felicità”, mettendo al primo posto il benessere dei bambini, secondo quanto ha dichiarato la cantante colombiana. “Mi sono stabilita a Barcellona per dare stabilità ai miei figli, la stessa che ora stiamo cercando in un altro angolo del mondo insieme alla mia famiglia, ai miei amici e al mare”, ha scritto la popstar nella lunga e dettagliata didascalia di un post recentemente condiviso su Instagram (che trovate in fondo a questo articolo). Shakira sta quindi iniziando un nuovo capitolo della sua vita dopo la separazione dalla star del calcio Gerard Piqué. Il post su Instagram è un ultimo saluto alla città e alla nazione che negli ultimi anni erano diventati la sua casa. Ha così voluto salutare definitivamente e platealmente Barcellona e la Spagna, dove risiedeva con i suoi due figli e l’allora consorte Piqué: "Oggi iniziamo un nuovo capitolo alla ricerca della loro felicità”, si legge nell’accorato post sul profilo IG della star. “Grazie a tutti coloro che hanno navigato con me tra le onde di Barcellona, ​​la città in cui ho imparato che l'amicizia è più lunga dell'amore. Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato, asciugato le mie lacrime, ispirato e fatto crescere. Grazie a tutti i miei fan spagnoli che mi hanno dato la loro lealtà e il loro amore. Per voi ragazzi, è solo un arrivederci e, come ha detto molte volte mio padre, ci vediamo sulle curve”. Potete guardare il post di Shakira in cui dice addio a Barcellona (ma “arrivederci” ai suoi fan spagnoli) in fondo a questo articolo.

Miami è la meta? Non è ancora ufficiale ma sembrerebbe di sì



Secondo quanto riferito, Shakira starebbe pensando di tornare a Miami, in Florida, assieme a Milan e Sasha. Questo trasferimento arriva dopo che il padre dei suoi due figli - secondo quanto riferito da lei - l'avrebbe tradita con la donna con cui sta uscendo ufficialmente e pubblicamente ora, ossia Clara Chía.

Dopo la separazione, Shakira ha scritto una canzone con un j’accuse sui generis. La cantautrice colombiana ha collaborato con Bizarrap per Bzrp Music Sessions, Vol. 53 in cui la sentiamo insultare Piqué in maniera assai creativa e originale. La sua canzone si è immediatamente rivelata una hit mondiale, diventando addirittura un inno all'emancipazione femminile.

In un verso del brano si ascoltano le parole "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", che significa "Le donne non piangono più, incassano".



La canzone è diventata un successo globale e, quando Shakira è apparsa al The Tonight Show, la performance è diventata virale, con il pubblico che cantava in maniera super entusiasta insieme alla star.



Di seguito trovate il post di Shakira in cui la popstar dice addio a Barcellona (ma “arrivederci” ai suoi fan spagnoli, sia ben chiaro).